Electric Ellie's shining moment brings big spark

Ellie Blackburn takes off and nails a slick running finish in her 75th game and she celebrates in style

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.