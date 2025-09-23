AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

01:24 Mins

100 games of greatness for Marinoff and Anderson

Celebrating Adelaide’s Ebony Marinoff and Brisbane’s Ally Anderson, the first two AFLW players to reach the 100-game milestone

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.