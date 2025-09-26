Third injury sees Suns’ day go from bad to worse

-
01:12
-
05:30
-
00:56
-
03:06
-
05:57
-
13:05
-
01:08
-
04:54
-
02:36
-
01:00
-
21:56
-
01:44
-
05:30
-
05:57
-
05:53
-
05:57
-
05:06
-
05:56
-
05:34
-
05:09
-
05:57
-
1:24:29
-
1:21:14
-
1:27:29
-
1:22:58
-
1:27:54
-
1:27:02
-
1:20:57
-
1:23:30
-
1:23:26
-
1:26:49
-
1:19:05
-
1:24:21
-
01:08
-
04:54
-
02:36
-
01:00
-
21:56
-
01:46
-
02:17
-
03:41
-
01:09
-
21:33
-
02:06
-
01:12
-
02:45
-
00:57
-
21:52
-
02:43
-
01:00
-
28:14
-
01:18
-
01:13
-
16:33
-
03:03
-
03:54
-
21:24
-
03:59
-
04:49
-
06:25
-
04:44
-
07:31
-
05:33
-
06:21
-
06:54
-
05:08
-
03:56
-
07:09
-
05:26