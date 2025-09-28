AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

00:50 Mins

Quarter-time blunder: Giant giveaway gifts Eagles

Kellie Gibson marks the ball outside 50 as the quarter-time siren blows, but an infringing Eilish O'Dowd concedes a costly 50m penalty

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.