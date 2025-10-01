AFL Play AFL Play

13:05 Mins

W Download: The unpredictable Saints and Giants meet, life without Batesy and the eight-shaping Blues

Gemma Bastiani, Sarah Black and Sophie Welsh take a look at all the action ahead of round eight of the NAB AFLW season. Which Saints and Giants teams will show up? How will the Hawks cover the loss of Emily Bates? And who’s set to have a big say in the race to finals?

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.