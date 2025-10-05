AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

00:56 Mins

Big concerns as young Eagle injures knee

An emotional Courtney Rowley is helped from the ground after hurting her knee in an awkward landing

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.