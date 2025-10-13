AFL Play AFL Play

16:22 Mins

W Download: Swans have a heartbeat, the team that can wreak havoc, and who's out of the race

Gemma Bastiani, Sarah Black, and Kaitlyn Ferber dissect round nine of the NAB AFLW season, including huge wins from Sydney and Fremantle, if Melbourne is still the second best side, which team can cause some chaos in the final three weeks, and who we're putting a line through... officially.

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.