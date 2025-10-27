AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

17:25 Mins

W Download: Showdown heroics, lightning strikes twice, and are the Blues back?

Gemma Bastiani, Sarah Black, and Sophie Welsh dissect a big round 11, including how the Lions exerted control at Springfield, a history-making night for Port Adelaide, worrying results for the Eagles, and are the Blues back?

Watch Now

Latest AFLW Videos
  3. 01:00

    The Lions have a new 'barometer'

    Coates Player of the Round Sophie Conway was at her All-Australian best on Saturday night, sparking the Lions with two crucial goals in their clash against Melbourne

    AFLW

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.