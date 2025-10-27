AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

22:00 Mins

TAGGED: The Halloween prank gone wrong, hungry Hawk eyes big win

Jenna Richardson thinks Hawthorn can ‘absolutely’ topple North, and Sarah Rowe faces her worst fear on this week’s spooky Tagged special

Watch Now

Latest AFLW Videos
  6. 01:00

    The Lions have a new 'barometer'

    Coates Player of the Round Sophie Conway was at her All-Australian best on Saturday night, sparking the Lions with two crucial goals in their clash against Melbourne

    AFLW

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.