12:18 Mins

How retiring Cats skipper knew it was time to go

Meg McDonald tells Sarah Black about her decision to retire, her decorated career and her plans to stay in footy

  01:00

    The Lions have a new 'barometer'

    Coates Player of the Round Sophie Conway was at her All-Australian best on Saturday night, sparking the Lions with two crucial goals in their clash against Melbourne

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.