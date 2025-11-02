AFL Play AFL Play

14:53 Mins

W Download: the Saints stagger into finals, we've seen this story before, and a very Adelaide win

Gemma Bastiani, Sarah Black, and Sophie Welsh dissect the final round of the home and away season, focusing on the Saints' big loss before finals, a gritty win from the Crows, and matchups that we've seen before.

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.