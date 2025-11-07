AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

16:51 Mins

W Download: Swans say goodbye to Gowans, interesting selection choice at the Blues, and the Roos regain stars

Gemma Bastiani, Kaitlyn Ferber, and Sophie Welsh turn an eye to the first week of finals, including Carlton’s decisions at the selection table and North Melbourne’s attacking boost, while the Swans part ways with head coach Scott Gowans

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.