W Download: oddities from Hawthorn, the most entertaining team, and a wild card round in W?

Gemma Bastiani, Sarah Black, and Sophie Welsh break down the opening round of finals, including some strange scenes from the Hawks, the Blues’ entertainment value, the triumphant Lions, and should there be a wild card round in the AFLW?

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.