AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

03:47 Mins

Draftee watch: Smiles, ribbons and kicking snags

South Australia’s Eloise Mackereth chats with Sarah Black about her football journey and childhood AFLW dreams ahead of December’s Telstra AFLW Draft

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.