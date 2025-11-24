AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

16:03 Mins

W Download: How the Demons nearly did the unthinkable, and a Brisbane masterclass

Gemma Bastiani, Sarah Black, and Kaitlyn Ferber discuss what might be the greatest game in AFLW history, what the Demons did to push the Roos all the way, why the Blues should be proud, and how the Lions' finals experience reared its head.

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.