AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

16:37 Mins

W Daily: A big in for the Tigers, and the draftee to watch in Brisbane

Sarah Black and Gemma Bastiani take a look at Brisbane and Richmond ahead of the 2026 AFLW season, discussing how the Lions come back from a big Grand Final loss, and the player that can reshape the Tigers

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.