AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

10:50 Mins

W Daily: New-look Cats, high hopes for Dockers

Phoebe McWilliams and Sophie Welsh take a look at Geelong and Fremantle ahead of the 2026 AFLW season, discussing how the Cats will cover the loss of some experienced players and whether Fremantle will have any lingering injury concerns

Watch Now

Latest AFLW Videos
  1. 10:50

    W Daily: New-look Cats, high hopes for Dockers

    Phoebe McWilliams and Sophie Welsh take a look at Geelong and Fremantle ahead of the 2026 AFLW season, discussing how the Cats will cover the loss of some experienced players and whether Fremantle will have any lingering injury concerns

    AFLW

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.