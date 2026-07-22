AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

23:57 Mins

Steph Binder's journey from community coach to Hawthorn AFLW assistant coach

For Women’s Coaching Month, Hawthorn AFLW assistant coach Steph Binder joins Kate McCarthy on Inside the Coaches Box to discuss taking on every opportunity and her development from community coach to AFLW assistant coach.

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.