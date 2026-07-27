AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

22:33 Mins

TAGGED: Pre-season shenanigans, the Irish curse, new co-hosts

Sarah Rowe on the biggest AFLW pre-season yet, Sarah Hosking blows 50K ‘investing in happiness’, and Jordy fires up ahead of Australia v Ireland. Plus, we reveal the new faces joining the panel for a new season of Tagged

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.