AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

00:33 Mins

‘Feeling every bone in her body’: Roberts rocked by brick Wall

Vikki Wall flattens Ella Roberts with a crunching bump to add another highlight to an enthralling game

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.