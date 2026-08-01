Aussies light up international stage, players ‘want it again’

-
05:11
-
01:42
-
07:14
-
00:47
-
22:15
-
00:33
-
00:38
-
00:32
-
00:38
-
00:47
-
00:46
-
07:14
-
07:14
-
07:12
-
07:12
-
07:12
-
07:10
-
07:12
-
07:12
-
09:16
-
09:16
-
1:28:27
-
1:22:04
-
1:31:05
-
1:24:14
-
1:28:09
-
1:22:37
-
1:27:33
-
1:25:58
-
1:25:41
-
1:25:37
-
1:24:33
-
1:20:13
-
00:56
-
03:20
-
29:25
-
05:27
-
00:56
-
02:34
-
21:12
-
01:26
-
04:06
-
03:09
-
01:28
-
25:32
-
03:06
-
02:21
-
21:20
-
01:12
-
01:36
-
20:30
-
00:50
-
01:32
-
16:28
-
01:17
-
01:59
-
19:05
-
07:14
-
22:33
-
01:26
-
04:17
-
05:25
-
24:34
-
01:06
-
01:18
-
04:36
-
25:24
-
01:54
-
02:54
-
15:24
-
12:03
-
07:45
-
04:21
-
10:14
-
09:18
-
06:25
-
04:59
-
09:32
-
08:13
-
05:12
-
04:15