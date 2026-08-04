AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

20:53 Mins

W Daily: Behind the scenes of the Aussie camp

Sarah Black, Sophie Welsh and Dylan Bolch take you into the Australian team’s camp, the stories that didn’t make the cut, and look ahead to the Spud’s Game double-header

Watch Now

Latest AFLW Videos

Match Highlights

Match Replays

The W Show

The Wrap

Tagged

Press Conferences

Premier Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.