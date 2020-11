Male All Nations 2020

A big thanks to all players for their participation throughout the 2020 Male All Nations High Performance testing day.

We wish everyone that was part of the testing day all the best with your future endeavours in the talent pathway in 2020 and beyond.

Please find listed below the squad of 40 players that will progress through to All Nations - Camp 1.

First Name Last Name Suburb NGA

Adrian Cole Mordialloc St Kilda

Riak Andrew Cranbourne Melbourne

Andrew Samawi Narre Warren Melbourne

Ben Bond Eltham Carlton

Blake Kelly Point Cook North Melbourne

Dantae Saouma Lyndhurst Melbourne

Hamza Hamida Epping Carlton

Hugo Siddell Yarraville Western Bulldogs

Hussein Kadour Altona Western Bulldogs

Iliro Smit Mooroolbark Hawthorn

Isaac Alisheikh Mernda Carlton

Isaac Kaddour Newport Western Bulldogs

Isaac Kako Mickleham Essendon

Jackson Hopkins Murraydale Richmond

Jacob Duryea Frankston St Kilda

Jevan Leroy Gunaratnam Narre Warren Melbourne

Jet Di Santo Parkdale St Kilda

Jevic Mwanza Lovely Banks Geelong

Jordan Butera Narre Warren South Melbourne

Jordan Leveque Narre Warren South Melbourne

Julian Minutolo Reservoir Carlton

Liam Morrissy Highton Geelong

Luamon Lual Warrnambool Western Bulldogs

Luke Morrell Berwick Melbourne

Mahmoud Taha Pascoe Vale Essendon

Manny Luala Shepparton Richmond

Matthias O’Donnell Werribee North Melbourne

Muharem Muja Hampton Park Melbourne

Nathan Louw Castle Donnington Richmond

Nicholas Pike Glen Iris

Noah Gellately Waurn Ponds Geelong

Noah Hopman Kensington North Melbourne

Palatavake (Pala)Kuma Robinvale Richmond

Rashad Abdul-Khalek Dandenong Melbourne

Sam Linder Brighton St Kilda

Sean Culhane Bundoora Carlton

Shane Clough Gisbourne Essendon

Takudzwa Chitima Eltham Essendon

Tyler Lucas Berwick Melbourne

Zaydyn Lockwood Rushworth Richmond

Emergency

Luok Jock Corio Geelong

Feargus Jones Ovens Richmond

Khalil Kaakour Broadmeadows Essendon

Thiciot Thiciot Frankston St Kilda

Jordan Neicho Sunshine Western Bulldogs

Hussein El Achkar Glenroy Essendon