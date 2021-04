THE 2021 NAB AFL Academy squad will take on Geelong's VFL team at GMHBA Stadium on Saturday, April 24.

You can watch the LIVE stream on the AFL Live Official App and AFL.com.au from 10.10am AEST.

>> See below for the full team lists. And watch the video as a mic'd up NAB AFL Academy coach Tarkyn Lockyer talks to his team during a training session

NAB AFL Academy

1 Blayne O'Loughlin (SA) North Adelaide

2 Austin Harris (Qld) Suns

3 Cooper Murley (SA) Norwood

4 Josh Rachele (Vic C) Murray Bushrangers

5 Tyler Sonsie (Vic M) Eastern Ranges

6 Nick Daicos (Vic M) Oakleigh Chargers

7 Cooper Hamilton (Vic C) Bendigo Pioneers

8 Ben Hobbs (Vic C) GWV Rebels

9 Jason Horne (SA) South Adelaide

10 Matt Roberts (SA) South Adelaide

11 Jase Burgoyne (SA) Woodville West Torrens FC

12 Sam Banks (Tas) Clarence

14 Campbell Chesser (Vic C) Sandringham Dragons

15 Josh Sinn (Vic M) Sandringham Dragons

16 Josh Fahey (NSW/ACT) Giants

17 Nasiah Wanganeen (SA) Glenelg

18 Braden Andrews (Vic M) Oakleigh Chargers

19 Neil Erasmus WA Subiaco

20 Finn Callaghan (Vic M) Sandringham Dragons

21 Blake Howes (Vic M) Sandringham Dragons

22 Matthew Johnson (WA) Subiaco

23 Jacob Van Rooyen (WA) Claremont

24 Rhett Bazzo (WA) Swan Districts

26 Ned Stevens (NT) Waratah / GC Suns

27 Jack Williams (WA) East Fremantle

28 Mac Andrew (Vic C) Dandenong Stingrays

29 Toby Conway (Vic C) Geelong Falcons

30 Ned Moyle (Vic M) Oakleigh Chargers

35 Josh Gibcus (Vic C) GWV Rebels

NAB AFL Academy coach Tarkyn Lockyer gives an insight into 2021's most talented draft prospects

Geelong VFL

6 Jordan Clark (Gee)

9 Max Holmes (Gee)

11 Josh Jenkins (Gee)

16 Sam de Koning (Gee)

17 Esava Ratugolea (Gee)

18 Charlie Constable (Gee)

19 Quinton Narkle (Gee)

20 Oscar Brownless (Gee)

21 Nick Stevens (Gee)

28 Darcy Fort (Gee)

3 Shannon Neale (Gee)

36 Paul Tsapatolis (Gee)

37 Sam Simpson (Gee)

39 Zach Guthrie (Gee)

41 Cameron Taheny (Gee)

43 Stefan Okunbor (Gee)

52 Jackson McLachlan (St Josephs)

54 Oliver Tate (Leopold)

55 Luke Smith (Bell park)

57 Jye Chalcraft (St Marys)

60 Nicholas Burke (St Josephs)

61 Charlie Ham (St Marys)

62 Marcus Herbert (South Warrnambool)

70 Liam Herbert (Leopold)

71 Jordan Johnston (East Point)

72 Adam Garner (Colac)

78 Isaac Wareham (Bell Park)

80 Liam Fiore (Newtown)