HIS MELBOURNE teammates have been tearing it up all season, but in round 22 it was Bayley Fritsch who nabbed the maximum 10 coaches' votes for his seven-goal performance against Adelaide.

Emerging superstar Caleb Serong was another to poll full marks for his two-goal, 31-disposal game against West Coast in the Western Derby, while Jake Stringer's strong late-season form continued.

Check out all the round 22 votes below.

GWS Giants v Richmond

10 Tim Taranto (GWS)

7 Josh Kelly (GWS)

7 Isaac Cumming (GWS)

2 Callan Ward (GWS)

2 Jacob Hopper (GWS)

1 Harry Himmelberg (GWS)

1 Nick Vlaustin (RICH)

Hawthorn v Western Bulldogs

9 Chad Wingard (HAW)

9 Daniel Howe (HAW)

5 Tim O'Brien (HAW)

5 Jonathon Cellar (HAW)

1 Tom Liberatore (WB)

1 Tom Mitchell (HAW)

Port Adelaide v Carlton

10 Aliir Aliir (PORT)

7 Karl Amon (PORT)

4 Travis Boak (PORT)

3 Connor Rozee (PORT)

2 Miles Bergman (PORT)

2 Ollie Wines (PORT)

1 Darcy Byrne-Jones (PORT)

1 Zak Butters (PORT)

Geelong v St Kilda

10 Patrick Dangerfield (GEEL)

5 Cameron Guthrie (GEEL)

5 Jack Steele (STK)

4 Rhys Stanley (GEEL)

4 Jeremy Cameron (GEEL)

1 Sam Menegola (GEEL)

1 Brad Crouch (STK)

Brisbane v Collingwood

7 Hugh McCluggage (BL)

7 Charlie Cameron (BL)

5 Jarryd Lyons (BL)

5 Dayne Zorko (BL)

2 Zac Bailey (BL)

2 Oscar McInerney (BL)

1 Lachie Neale (BL)

1 Joe Daniher (BL)

North Melbourne v Sydney

8 Will Hayward (SYD)

8 Luke Parker (SYD)

5 Harry Cunningham (SYD)

4 Aaron Hall (NMFC)

3 Tom Hickey (SYD)

1 Jy Simpkin (SYD)

1 Nick Blakey (SYD)

Melbourne v Adelaide

10 Bayley Fritsch (MELB)

8 Paul Seedsman (ADEL)

6 Christian Petracca (MELB)

2 Rory Sloane (ADEL)

2 Christian Salem (MELB)

1 Ed Langdon (MELB)

1 Max Gawn (MELB)

Gold Coast v Essendon

10 Jake Stringer (ESS)

8 Darcy Parish (ESS)

5 Mason Redman (ESS)

3 Nick Hind (ESS)

2 Zach Merrett (ESS)

1 Dyson Heppell (ESS)

1 Touk Miller (GCFC)

Fremantle v West Coast

10 Caleb Serong (FRE)

8 David Mundy (FRE)

3 Tom Cole (WCE)

3 Luke Ryan (FRE)

2 Jack Redden (WCE)

2 Nic Naitanui (WCE)

1 Adam Cerra (FRE)

1 Sean Darcy (FRE)

LEADERBOARD

104 Clayton Oliver MELB

101 Marcus Bontempelli WB

96 Touk Miller GCFC

93 Ollie Wines PORT

90 Samuel Walsh CARL

90 Jack Steele STK

86 Zach Merrett ESS

82 Christian Petracca MELB

81 Darcy Parish ESS

69 David Mundy FRE

66 Jarryd Lyons BL

66 Hugh McCluggage BL

64 Rory Laird ADEL

62 Max Gawn MELB

62 Nic Naitanui WCE

61 Tom Mitchell HAW

60 Jack Macrae WB