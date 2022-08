Touk Miller in action during Gold Coast's clash against Geelong in round 22, 2022. Picture: AFL Photos

GOLD Coast Suns star Touk Miller has taken a seven-vote lead in the AFL Coaches Association champion player of the year award.

Miller polled seven votes in the Suns' 60-point loss to Geelong at Metricon Stadium after gathering 36 disposals.

>>SCROLL DOWN FOR ALL THE VOTES AND LEADERBOARD

With one round to go, he is on 95 votes and clear of Lachie Neale (88), Clayton Oliver (88) and Christian Petracca (86).

Oliver polled two votes in Melbourne's thrilling win over Carlton.

St Kilda v Brisbane

10 Cameron Rayner (BL)

7 Mason Wood (STK)

4 Hugh McCluggage (BL)

3 Marcus Windhager (STK)

2 Rhys Mathieson (BL)

2 Sebastian Ross (STK)

1 Daniel Rich (BL)

1 Oscar McInerney (BL)

Western Bulldogs v Greater Western Sydney

5 Bailey Dale (WB)

5 Ed Richards (WB)

4 Caleb Daniel (WB)

4 Nick Haynes (GWS)

3 Harry Perryman (GWS)

3 Callan Ward (GWS)

2 Josh Kelly (GWS)

2 Jack Macrae (WB)

1 Tim English (WB)

1 Bailey Williams (WB)

Adelaide v North Melbourne

10 Luke Davies-Uniacke (NMFC)

8 Jordan Dawson (ADEL)

5 Jy Simpkin (NMFC)

3 Darcy Fogarty (ADEL)

2 Rory Laird (ADEL)

1 Josh Worrell (ADEL)

1 Billy Frampton (ADEL)

Gold Coast v Geelong

9 Jeremy Cameron (GEEL)

8 Mark Blicavs (GEEL)

7 Touk Miller (GCFC)

4 Max Holmes (GEEL)

1 Zach Guthrie (GEEL)

1 Cameron Guthrie (GEEL)

Melbourne v Carlton

10 Jake Melksham (MELB)

7 Sam Docherty (CARL)

5 Angus Brayshaw (MELB)

3 Max Gawn (MELB)

2 Clayton Oliver (MELB)

2 Lewis Young (CARL)

1 Patrick Cripps (CARL)

Fremantle v West Coast

10 Sean Darcy (FRE)

8 Tom Barrass (WCE)

6 Caleb Serong (FRE)

2 Jordan Clark (FRE)

2 Liam Duggan (WCE)

1 Blake Acres (FRE)

1 Alex Pearce (FRE)

Richmond v Hawthorn

10 Tom J Lynch (RICH)

8 Dion Prestia (RICH)

5 Trent Cotchin (RICH)

3 Finn Maginness (HAW)

2 Daniel Rioli (RICH)

1 Jayden Short (RICH)

1 James Sicily (HAW)

Sydney v Collingwood

9 Callum Mills (SYD)

8 James Rowbottom (SYD)

5 Josh Daicos (COLL)

5 Paddy McCartin (SYD)

2 Luke Parker (SYD)

1 Lance Franklin (SYD)

Essendon v Port Adelaide

10 Jeremy Finlayson (PORT)

6 Dan Houston (PORT)

4 Zak Butters (PORT)

3 Connor Rozee (PORT)

3 Travis Boak (PORT)

2 Sam Powell-Pepper (PORT)

2 Ollie Wines (PORT)

LEADERBOARD

95 Touk Miller (GCFC)

88 Lachie Neale (BL)

88 Clayton Oliver (MELB)

86 Christian Petracca (MELB)

78 Connor Rozee (PORT)

76 Jeremy Cameron (GEEL)

76 Patrick Cripps (CARL)

72 Andrew Brayshaw (FRE)

65 Callum Mills (SYD)

57 Shai Bolton (RICH)

57 Hugh McCluggage (BL)

55 Chad Warner (SYD)

54 Sam Walsh (CARL)

53 Max Gawn (MELB)

50 Charlie Curnow (CARL)

49 James Sicily (HAW)

48 Cameron Guthrie (GEEL)

47 Rory Laird (ADEL)

46 Jordan De Goey (COLL)

46 Peter Wright (ESS)