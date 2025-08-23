AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
2:05:08 Mins

Match Replay: West Coast v Sydney

The Eagles and Swans clash in round 24 of the 2025 Toyota AFL Premiership Season

Watch Now

Latest AFL Videos

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.