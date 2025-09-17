AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
05:30 Mins

Lloydy's Lens: Crucial match-ups, how Pies stop Andrews

Matthew Lloyd explains who he thinks is the perfect match-up for Jai Newcombe, why Josh Battle and Jack Henry are crucial to their team's success and what Collingwood need to do to negate the influence of Harris Andrews.

Watch Now

Latest AFL Videos

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.