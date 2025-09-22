AFL Play AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
14:17 Mins

The Insider: Deadline Day with Cal Twomey

Go behind the scenes with AFL.com.au newsbreaker Cal Twomey for all the highs and lows of a dramatic Deadline Day

Watch Now

Latest AFL Videos
  7. 15:39

    Leaderless Lions, Guerin’s grunt and Dees go defensive

    Sarah Black and Kaitlyn Ferber take a look at all the action ahead of round 10 of the NAB AFLW season. Melbourne gets some defensive support, the Blues boost their midfield, and just how is Brisbane going to find life without injured skipper Bre Koenen?

    AFLW

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.