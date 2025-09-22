Yarnin' with Joey

AFL Play AFL Play

Join Joey, 16, as he heads to the Power Cup to explore the intersection of footy, social media and mental health for First Nations people, in interviews with Port Adelaide star Jason Horne-Francis, coach Josh Carr and president David Koch

    Join Joey, 16, as he heads to the Power Cup to explore the intersection of footy, social media and mental health for First Nations people, in interviews with Port Adelaide star Jason Horne-Francis, coach Josh Carr and president David Koch

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.