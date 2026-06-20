TRSF: 'Confusing' Ginnivan decision, the Crow who can make all the difference

-
01:21
-
01:08
-
03:42
-
19:31
-
06:01
-
08:15
-
01:32
-
00:28
-
03:12Footy Feed
-
03:02Footy Feed
-
02:22Footy Feed
-
02:25Footy Feed
-
05:45Footy Feed
-
02:45Footy Feed
-
04:41Footy Feed
-
03:39Footy Feed
-
03:15
-
03:02Footy Feed
-
04:12Footy Feed
-
01:39
-
08:15
-
08:13
-
08:18
-
08:20
-
08:20
-
08:18
-
08:17
-
08:17
-
08:18
-
10:54
-
06:36
-
07:26
-
09:00
-
09:30
-
05:00
-
05:08
-
05:49
-
17:13
-
10:05
-
10:21
-
06:21
-
05:40
-
06:24
-
08:49
-
06:39
-
14:27
-
09:51
-
10:00
-
01:46
-
25:59
-
02:06
-
09:46
-
01:59
-
02:26
-
01:50
-
01:31
-
06:14
-
05:12
-
04:58
-
05:17
-
06:52
-
05:47
-
05:08
-
04:57
-
04:45
-
05:16
-
04:45
-
04:05
-
01:36
-
02:47
-
02:34
-
03:06
-
01:53
-
03:38
-
02:17
-
02:39
-
02:57
-
01:24
-
03:01
-
03:03
-
1:54:34
-
2:02:58
-
2:05:54
-
2:06:25
-
2:02:35
-
2:06:46
-
2:06:59
-
2:03:34
-
2:12:27
-
1:57:34
-
2:04:10
-
2:06:06
-
03:42
-
02:31
-
05:57
-
03:33
-
10:51
-
12:28
-
04:32
-
03:50
-
05:06
-
04:27
-
02:04
-
19:12
-
14:00
-
14:29
-
12:01
-
13:13
-
16:14
-
13:32
-
13:17
-
12:15
-
12:38
-
14:39
-
10:23
-
11:03
-
05:30
-
01:48
-
05:16
-
01:32
-
05:30
-
02:24
-
06:02
-
01:59
-
06:33
-
03:00
-
07:27
-
02:33