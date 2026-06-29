AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
2:08:53 Mins

U16 Boys National Development Champs replay: GWS Giants Academy vs Sydney Swans Academy

GWS Giants Academy vs Sydney Swans Academy clash in the 2026 Marsh National Development Championships - U16 Boys

Watch Now

Latest AFL Videos
  3. 1:58:23

    2026 Woomeras vs Medleys

    The Woomeras and Medleys programs feature talented Indigenous (Woomeras) and Multicultural (Medleys) girls footballers in their 15th year. Watch as the two sides go head-to-head in a talent showcase at Brighton Homes Arena.

    AFL

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.