AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
00:33 Mins

Clutch Freiburg delivers the goods to steer Allies home

Connor Freiburg nails the moment with a superb finish to put the Allies ahead late in the contest

Watch Now

Latest AFL Videos
  6. 01:41

    Nas v Butters, English tests, Ashcroft’s beast mode

    Chad Wingard, Josh Gabelich and Nat Edwards discuss the enticing match-up between Nasiah Wanganeen-Milera and Zac Butters, Will Ashcroft’s resurgence into a top 20 player in the competition, the big tests ahead for Tim English and Izak Rankine going head-to-head with Christian Petracca.

    AFL

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.