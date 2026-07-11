'Massive collision': Courageous big men leave Marvel crowd gasping

-
01:09
-
01:10
-
01:08
-
00:47
-
00:51
-
00:37
-
00:56
-
04:27
-
03:21Footy Feed
-
03:38Footy Feed
-
04:31Footy Feed
-
03:48Footy Feed
-
03:18Footy Feed
-
02:57Footy Feed
-
04:00Footy Feed
-
02:15Footy Feed
-
03:12Footy Feed
-
03:02Footy Feed
-
02:22Footy Feed
-
02:25Footy Feed
-
08:17
-
08:18
-
08:18
-
08:15
-
08:13
-
08:20
-
08:17
-
08:17
-
08:17
-
09:10
-
11:12
-
06:47
-
10:18
-
10:13
-
07:53
-
04:48
-
07:54
-
10:22
-
10:05
-
05:31
-
06:51
-
14:40
-
10:32
-
04:50
-
05:36
-
13:59
-
11:15
-
25:59
-
10:00
-
01:59
-
37:18
-
02:21
-
01:28
-
01:23
-
01:08
-
01:31
-
04:51
-
04:41
-
04:44
-
06:14
-
05:12
-
04:58
-
05:17
-
06:52
-
05:47
-
05:08
-
04:57
-
04:45
-
03:38
-
01:30
-
01:23
-
02:02
-
02:53
-
01:59
-
03:09
-
03:50
-
02:08
-
02:51
-
02:03
-
02:06
-
2:07:03
-
2:05:06
-
1:59:43
-
2:01:14
-
2:02:35
-
2:12:27
-
2:05:18
-
2:12:15
-
2:06:23
-
2:09:38
-
2:13:10
-
1:53:15
-
04:27
-
03:52
-
05:20
-
05:47
-
04:27
-
03:11
-
03:42
-
02:31
-
05:57
-
03:33
-
10:51
-
12:28
-
14:00
-
14:29
-
12:01
-
13:13
-
16:14
-
13:32
-
13:17
-
12:15
-
12:38
-
14:39
-
10:23
-
11:03
-
05:21
-
01:57
-
05:12
-
01:45
-
06:24
-
02:58
-
05:30
-
01:48
-
05:16
-
01:32
-
05:30
-
02:24