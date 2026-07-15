AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
02:58 Mins

Why this Eagle is the Rising Star ‘by quite some space’

Kate McCarthy explains why Willem Duursma is the clear Rising Star this season and shares an Instagram post that shows why Zac Bailey may not be leaving Brisbane, while Josh Gabelich believes we should be paying more attention to what mid-season recruit Marcus Herbert is doing at West Coast.

Watch Now

Latest AFL Videos

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.