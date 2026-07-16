AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
37:18 Mins

In The Back Pocket: Round 19

The In The Back Pocket team takes a look at all the games in round 19 of the 2026 season

Watch Now

Latest AFL Videos
  4. 1:34:36

    2026 Flying Boomerangs vs World Team - Game Two

    The Flying Boomerangs and World Team programs feature talented Indigenous (Flying Boomerangs) and Multicultural (World Team) boys footballers in their 15th year. Watch as the two sides go head-to-head in a talent showcase at Austworld Centre Oval.

    AFL
  5. 1:43:05

    2026 Flying Boomerangs vs World Team - Game One

    The Flying Boomerangs and World Team programs feature talented Indigenous (Flying Boomerangs) and Multicultural (World Team) boys footballers in their 15th year. Watch as the two sides go head-to-head in a talent showcase at Austworld Centre Oval.

    AFL

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.