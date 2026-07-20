On the chopping block: The Traders' early R20 moves

-
04:42
-
13:54
-
01:55
-
29:39
-
04:57Footy Feed
-
24:15
-
01:09
-
01:24
-
04:57Footy Feed
-
04:05Footy Feed
-
03:42Footy Feed
-
02:33Footy Feed
-
03:21Footy Feed
-
03:38Footy Feed
-
04:31Footy Feed
-
03:48Footy Feed
-
03:18Footy Feed
-
02:57Footy Feed
-
04:00Footy Feed
-
02:15Footy Feed
-
08:12
-
08:18
-
08:18
-
08:21
-
08:12
-
08:16
-
08:18
-
08:20
-
08:20
-
09:59
-
06:54
-
07:14
-
07:49
-
08:49
-
05:40
-
10:45
-
07:49
-
07:37
-
08:34
-
08:12
-
09:46
-
08:03
-
06:11
-
08:13
-
07:19
-
08:53
-
09:37
-
00:56
-
10:00
-
25:59
-
01:26
-
10:00
-
01:59
-
37:18
-
01:59
-
01:31
-
05:48
-
05:25
-
04:51
-
04:41
-
04:44
-
06:14
-
05:12
-
04:58
-
05:17
-
06:52
-
05:47
-
05:08
-
01:23
-
04:19
-
02:02
-
02:52
-
02:34
-
02:39
-
03:16
-
01:41
-
02:03
-
02:26
-
02:12
-
01:37
-
2:02:22
-
2:00:06
-
2:06:27
-
2:08:18
-
2:04:39
-
1:59:30
-
2:03:06
-
2:13:14
-
2:09:59
-
2:07:14
-
2:04:50
-
2:06:27
-
04:42
-
13:54
-
29:39
-
13:48
-
02:48
-
16:49
-
03:33
-
11:40
-
11:38
-
17:29
-
04:27
-
03:52
-
14:00
-
14:29
-
12:01
-
13:13
-
16:14
-
13:32
-
13:17
-
12:15
-
12:38
-
14:39
-
10:23
-
11:03
-
01:55
-
04:17
-
02:04
-
05:21
-
01:57
-
05:12
-
01:45
-
06:24
-
02:58
-
05:30
-
01:48
-
05:16