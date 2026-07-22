AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
11:16 Mins

‘Why’d you do me like that?’ Players react to their old Instagram posts

From awkward throwbacks to questionable captions, nothing is off limits as the likes of the Daicos brothers, Josh Rachele, Cody Weightman and more take a hilarious trip down memory lane

Watch Now

Latest AFL Videos
  2. 10:50

    W Daily: New-look Cats, high hopes for Dockers

    Phoebe McWilliams and Sophie Welsh take a look at Geelong and Fremantle ahead of the 2026 AFLW season, discussing how the Cats will cover the loss of some experienced players and whether Fremantle will have any lingering injury concerns

    AFLW

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.