AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
06:03 Mins

VFL Highlights: Collingwood v St Kilda

The Magpies and Saints clash in round 18

Watch Now

Latest AFL Videos
  1. 07:00

    Master vs the apprentice, Cat’s immediate impact, young Demon’s breakout year

    Chad Wingard, Josh Gabelich and Nat Edwards discuss the reunion between Chris Scott and former assistant Steven King, Gryan Miers immediate impact after returning from a month in the VFL, Tom Sparrow’s breakout year, the rise of two young Melbourne forwards and why Chad believes the injury-depleted Cats will end the Demons’ undefeated MCG run.

    AFL
  6. 10:50

    W Daily: New-look Cats, high hopes for Dockers

    Phoebe McWilliams and Sophie Welsh take a look at Geelong and Fremantle ahead of the 2026 AFLW season, discussing how the Cats will cover the loss of some experienced players and whether Fremantle will have any lingering injury concerns

    AFLW

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.