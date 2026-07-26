AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
00:42 Mins

Hop to it: Larkey and Curtis conjure two in a blink

Nick Larkey and Paul Curtis get the Kangaroos faithful buzzing with a pair of quick goals

Watch Now

Latest AFL Videos
  4. 01:59

    Return of the King, big watch on McKay, Shanahan v Treacy

    Chad Wingard, Josh Gabelich and Nat Edwards discuss the potential return of Max King this weekend, why Chad is so excited to see Jobe Shanahan dominate the Western Derby and the big watch on Harry McKay ahead of Carlton’s Round 20 clash with Gold Coast.

    AFL

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.