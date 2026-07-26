AFL Talent League Girls Match Replay: Tasmanian Devils v Calder Cannons

-
19:32
-
11:57
-
05:21
-
02:09
-
08:17
-
00:42
-
00:41
-
07:12
-
04:13Footy Feed
-
03:19Footy Feed
-
03:36Footy Feed
-
04:57Footy Feed
-
04:05Footy Feed
-
03:42Footy Feed
-
02:33Footy Feed
-
03:21Footy Feed
-
03:38Footy Feed
-
04:31Footy Feed
-
03:48Footy Feed
-
03:18Footy Feed
-
08:17
-
08:17
-
08:17
-
08:18
-
08:17
-
08:18
-
08:18
-
08:17
-
08:20
-
11:57
-
08:22
-
08:17
-
04:30
-
12:25
-
10:44
-
10:10
-
09:38
-
07:51
-
07:46
-
08:30
-
07:13
-
11:09
-
10:03
-
10:09
-
08:44
-
06:55
-
10:05
-
01:51
-
10:00
-
01:24
-
25:54
-
01:36
-
01:51
-
10:00
-
01:59
-
37:18
-
05:21
-
05:48
-
05:25
-
04:51
-
04:41
-
04:44
-
06:14
-
05:12
-
04:58
-
05:17
-
06:52
-
05:47
-
01:41
-
01:50
-
02:38
-
03:42
-
02:18
-
03:11
-
03:14
-
01:45
-
01:44
-
02:17
-
02:13
-
01:23
-
2:01:45
-
2:04:39
-
1:57:11
-
2:12:47
-
2:08:18
-
2:03:34
-
2:03:55
-
2:08:03
-
2:09:06
-
2:02:22
-
2:00:06
-
2:06:27
-
07:12
-
03:29
-
07:12
-
07:12
-
07:10
-
07:12
-
1:28:27
-
07:12
-
09:16
-
1:22:04
-
09:16
-
1:31:05
-
14:00
-
14:29
-
12:01
-
13:13
-
16:14
-
13:32
-
13:17
-
12:15
-
12:38
-
14:39
-
10:23
-
11:03
-
04:39
-
01:55
-
04:17
-
02:04
-
05:21
-
01:57
-
05:12
-
01:45
-
06:24
-
02:58
-
05:30
-
01:48