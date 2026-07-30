AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
01:41 Mins

‘Not sure how he missed that': Does Pie's attempted touch fall short?

Pat Lipinski seemingly fails to get a finger on Oliver Henry's effort, with lengthy replays checking for a possible touch before the goal stands

Watch Now

Latest AFL Videos

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.