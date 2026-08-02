AFL Play image AFL Play

More from Telstra

Australia's best network.

Brought to you by

Sportsbet
00:34 Mins

Sharp as a tack: Harry and Max execute perfect plan

Harry Sharp roves Max Gawn’s intelligent hitout and snaps superbly in a clever stoppage play

Watch Now

Latest AFL Videos
  8. 01:45

    Another Giant down, battle for wooden spoon, Lalor v Harley

    Sarah, Josh Gabelich and Nat Edwards discuss Finn Callaghan’s addition to the Giants’ growing injury list, how the battle for the wooden spoon and potential number one draft pick is heating up, plus the two former number one draft picks that are going head-to-head in Round 21.

    AFL

Footy Feed

Match Highlights

Press Conferences

Match Previews

The 10

Showreels

Match Replays

AFLW

Friday Knock Offs

AFL Fantasy

More from AFL

Naming Rights Partner

Major Partners

View All Partners
Page Top

Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.