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Fremantle

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Home Venue: Fremantle Oval

Captain

Captain

Hayley Miller

Captain

Fremantle Squad

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Kiara

Bowers

2 Midfielder
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Emma

O'Driscoll

3 Defender
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Angelique

Stannett

4 Defender
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Sarah

Verrier

5 Defender
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Madeleine

Scanlon

6 Defender
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Nikki

Nield

7 Midfielder
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Dana

East

8 Midfielder
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Gabby

O'Sullivan

9 Midfielder
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Aine

Tighe

10 Key Forward
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Mikayla

Morrison

11 Forward
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Ebony

Antonio

12 Key Forward
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Makaela

Tuhakaraina

13 Forward
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Orlagh

Lally

14 Forward
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Tara

Stribley

15 Forward
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Serena

Gibbs

16 Key Forward
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Roxanne

Roux

17 Midfielder
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Philipa

Seth

18 Midfielder
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Captain

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Hayley

Miller

19 Midfielder
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Jae

Flynn

20 Midfielder
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Mim

Strom

21 Ruck
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Airlie

Runnalls

22 Midfielder
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Joanne

Cregg

23 Midfielder
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Sarah

Wielstra

24 Ruck
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Megan

Kauffman

25 Midfielder
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Tahleah

Mulder

26 Midfielder
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Mikayla

Hyde

28 Midfielder
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Ariana

Hetherington

29 Ruck
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Jessica

Low

30 Defender
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Laura

Pugh

32 Defender
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Amy

Mulholland

33 Forward
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Emmelie

Fiedler

50 Ruck
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Fremantle News

  1. Follow the leader: Who's captaining your club this season?

    Your club's captain and leadership group for 2023

    AFLW

  2. McClelland Trophy race to heat up as AFLW fixture confirmed

    The race to be crowned the first McClelland Trophy winner is on

    AFLW

  3. 'A constant battle': How key Docker is learning to deal with expectations

    Ange Stannett joins Sarah Black on the latest episode of Passing the Torch

    AFLW

  4. Mum's the word: How new Dockers coach is combining footy and motherhood

    The decision to grow her family may have cut short Lisa Webb's playing career, but as the new head coach of Fremantle's AFLW side, she's blazing a new trail

    AFLW
    podcasts

  5. List analysis: How your side is shaping up ahead of season 2023

    Gemma Bastiani assesses how your team is shaping up following the player movement period

    AFLW

  6. New year, same colours: Who's re-signed at your club?

    With the 2023 sign and trade period in full swing, stay up to date with the players that have recommitted to your club

    AFLW

  7. State leagues: Where are your team's players going to play?

    A number of AFLW-listed players will feature in state league action this winter

    AFLW

  8. Trade wrap: All the ins and outs after trade period

    With 31 players moving clubs during the trade period, and seven during the priority signing period, there has been heaps of player movement in the past few weeks

    AFLW

  9. 2023 wishlist: What does your club need this sign and trade period?

    With the AFLW Sign and Trade Period starting tomorrow, we take a look at the sort of players your club should be targeting ahead of next season

    AFLW

  10. Every club's ins and outs after the priority signing period

    Who's joining your club? Who left? We break down your club's ins and outs after the conclusion of the PSP

    AFLW

  11. The 10 players clubs should target in PSP

    Sarah Black assesses the players who could be on the move during the PSP

    AFLW

  12. Shining lights: Who are the brightest under-23 prospects at your club?

    Gemma Bastiani looks at which young players are making waves throughout the competition

    AFLW

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Acknowledgement of Country

In the spirit of reconciliation the AFL acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their Elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.