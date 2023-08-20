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Home Venue: Fremantle Oval
Fremantle Squad
Kiara
Bowers
Emma
O'Driscoll
Angelique
Stannett
Sarah
Verrier
Madeleine
Scanlon
Nikki
Nield
Dana
East
Gabby
O'Sullivan
Aine
Tighe
Mikayla
Morrison
Ebony
Antonio
Makaela
Tuhakaraina
Orlagh
Lally
Tara
Stribley
Serena
Gibbs
Roxanne
Roux
Philipa
Seth
Captain
Hayley
Miller
Jae
Flynn
Mim
Strom
Airlie
Runnalls
Joanne
Cregg
Sarah
Wielstra
Megan
Kauffman
Tahleah
Mulder
Mikayla
Hyde
Ariana
Hetherington
Jessica
Low
Laura
Pugh
Amy
Mulholland
Emmelie
Fiedler