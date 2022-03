Patrick Dangerfield and Nick Vlastuin compete during a practice match on February 26, 2022. Picture: Getty Images

MISSED the practice matches last week and want to know how your Fantasy targets went?

Below are all the scores from the nine matches, but it's worth keeping in mind that games were different lengths and players were rested.

Essendon v Western Bulldogs

Bombers Bulldogs D.Parish 109 J.Macrae 125 A.Perkins 103 L.Hunter 108 A.McGrath 99 J.Dunkley 106 D.Shiel 97 A.Treloar 103 W.Snelling 94 B.Dale 101 Z.Merrett 91 J.Johannisen 92 K.Langford 84 T.English 80 J.Ridley 84 M.Bontempelli 71 J.Stewart 84 T.Liberatore 68 N.Hind 71 A.Naughton 63 N.Cox 66 E.Richards 52 T.Cutler 63 L.Vandermeer 52 J.Kelly 63 J.Schache 51 J.Caldwell 59 C.Daniel 45 J.Laverde 56 S.Martin 41 D.Heppell 56 M.Hannan 38 D.Smith 51 A.Jones 38 H.Jones 50 B.Williams 35 K.Baldwin 44 M.Wallis 33 S.Draper 41 C.Weightman 33 A.Francis 35 R.McComb 29 P.Wright 31 T.Duryea 24 M.Redman 31 R.Smith 22 M.Guelfi 30 Z.Cordy 16 N.Martin 30 R.Gardner 11 T.Wanganeen 23 J.Ugle-Hagan 8 B.Hobbs 17

Adam Treloar evades Zach Merrett during a practice match on February 23, 2022. Picture: Getty Images

Carlton v St Kilda

Blues Saints A.Cerra 103 J.Sinclair 108 M.Kennedy 98 T.Membrey 98 G.Hewett 96 J.Steele 96 J.Silvagni 95 J.Higgins 86 P.Cripps 93 S.Ross 82 Z.Fisher 87 B.Paton 82 L.O'Brien 80 T.Campbell 82 M.Pittonet 76 J.Battle 80 C.Durdin 74 H.Clark 74 A.Saad 71 B.Crouch 71 Z.Williams 70 J.Billings 67 W.Setterfield 67 B.Hill 65 M.Owies 66 C.Wilkie 62 T.Williamson 59 Z.Jones 56 J.Boyd 58 R.Byrnes 56 N.Newman 53 M.King 50 M.McGovern 45 M.Wood 48 J.Newnes 43 J.Webster 44 J.Weitering 42 D.Butler 42 C.Curnow 42 D.McKenzie 42 L.Fogarty 41 J.Gresham 38 B.Kemp 41 C.Sharman 31 O.McDonald 38 J.Hayes 27 A.Mirkov 19 D.Joyce 22 S.Philp 16 B.Long 21 P.Dow NA J.Lienert 17

Adam Cerra celebrates a goal during the practice match between Carlton and St Kilda at Ikon Park on February 24, 2022. Picture: AFL Photos

Melbourne v North Melbourne

Demons Kangaroos C.Oliver 128 J.Ziebell 93 M.Gawn 124 T.Thomas 80 E.Langdon 113 H.Greenwood 74 J.Harmes 105 J.Horne-Francis 68 C.Salem 100 B.Scott 67 B.Brown 98 C.Lazzaro 65 C.Petracca 96 T.Powell 58 A.Neal-Bullen 88 J.Mahony 57 C.Spargo 85 La.Young 56 T.Sparrow 80 K.Hayden 55 T.McDonald 78 J.Stephenson 54 T.Rivers 67 P.Walker 52 A.Tomlinson 62 C.Taylor 49 K.Pickett 62 N.Larkey 47 M.Hibberd 60 T.Goldstein 47 J.Smith 57 K.Turner 47 A.Brayshaw 55 J.Walker 45 J.Bowey 55 W.Phillips 37 J.Jordon 51 C.Coleman-Jones 36 K.Chandler 51 B.McKay 36 S.May 49 C.Zurhaar 34 L.Jackson 47 J.Polec 33 S.Weideman 16 A.Corr 26 T.Bedford 8 P.Curtis 24 J.Hunt 7 J.Goater 22 O.Baker NA E.Ford 22 M.Brown NA M.Bergman 18 D.Turner NA J.Edwards 11 A.Bosenavulagi NA J.Archer NA

Clayton Oliver and Christian Petracca celebrate a goal during the practice match between Melbourne and North Melbourne at Casey Fields on February 24, 2022. Picture: Getty Images

Brisbane v Adelaide

Lions Crows J.Berry 128 J.Rachele 74 L.Neale 111 A.McPherson 71 Z.Bailey 100 R.Laird 70 D.McStay 99 M.Crouch 64 C.Cameron 82 B.Keays 57 H.McCluggage 74 H.Schoenberg 57 M.Robinson 66 R.Thilthorpe 53 J.Lyons 66 M.Hinge 53 C.Rayner 61 L.Sholl 53 J.Daniher 59 R.O'Brien 48 D.Rich 56 N.McHenry 47 D.Gardiner 56 J.Rowe 45 M.Adams 54 L.Brown 43 D.Fort 54 J.Hately 35 N.Answerth 52 S.McAdam 31 N.Cockatoo 50 J.Butts 31 L.McCarthy 48 B.Davis 29 B.Starcevich 48 J.Soligo 23 D.Wilmot 36 S.Berry 23 H.Andrews 35 L.Pedlar 19 O.McInerney 34 C.Jones 18 J.Prior 22 K.Strachan 18 J.Madden 21 B.Cook 16 C.Ah Chee 15 N.Murray 16 H.Sharp 11 D.Fogarty 9

Jarrod Berry in action during Brisbane's practice match with Adelaide on February 25, 2022. Picture: Getty Images

Gold Coast v Port Adelaide

Suns Power T.Miller 100 Z.Butters 120 L.Weller 78 D.Byrnes-Jones 96 W.Powell 70 K.Amon 83 M.Rowell 65 R.Gray 73 B.Fiorini 61 O.Wines 70 N.Anderson 61 T.Boak 69 J.Sharp 51 R.Bonner 63 I.Rankine 50 X.Duursma 61 A.Davies 49 A.Aliir 55 C.Ballard 48 J.Sinn 51 N.Moyle 46 D.Houston 49 M.Chol 43 S.Powell-Pepper 48 A.Sexton 39 T.Marshall 47 D.Macpherson 39 J.Finlayson 47 R.Atkins 36 J.Mead 47 B.Ainsworth 35 S.Motlop 46 S.Collins 34 L.Jones 43 J.Corbett 30 T.Jonas 41 B.Ellis 28 T.McKenzie 41 D.Swallow 27 S.Hayes 40 N.Holman 23 M.Georgiades 37 S.Lemmens 20 T.Clurey 35 C.Graham 20 R.Burton 34 L.Casboult 18 W.Drew 34 O.Markov 11 J.McEntee 32 S.Flanders 7 S.Lycett 23 J.Jeffrey 4 C.Rozee 21 S.Skinner 18 M.Frederick 18 S.Mayes 15

Port Adelaide's Zak Butters in action against Gold Coast in a practice match on February 25, 2022. Picture: Getty Images

Collingwood v Hawthorn

Pies Hawks J.Elliott 90 L.Shiels 128 M.Cox 87 J.Sicily 94 B.Mihocek 75 T.Phillips 94 D.Cameron 74 B.Hardwick 88 R.McInnes 73 J.Worpel 85 F.Macrae 73 M.Lynch 85 C.Poulter 72 L.Bramble 78 B.Grundy 71 H.Morrison 75 T.Adams 69 N.Long 75 P.Lipinski 68 J.Newcombe 73 C.Brown 67 D.Moore 70 J.Ginnivan 67 M.Lewis 66 B.Maynard 66 T.Mitchell 63 N.Murphy 65 N.Reeves 63 N.Kreuger 64 J.Scrimshaw 62 O.Henry 63 J.Ward 61 J.Noble 62 D.Howe 57 N.Daicos 60 J.Callow 53 H.Harrison 60 C.Macdonald 49 J.Crisp 57 J.O'Meara 41 J.Daicos 55 C.Nash 40 J.Madgen 50 F.Maginness 40 S.Pendlebury 49 S.Frost 38 T.Brown 44 J.Gunston 34 T.Wilson 44 D.Grainger-Barras 30 I.Chugg 43 K.Hartigan 28 T.Ruscoe 41 E.Jeka 28 S.Sidebottom 37 S.Butler 21 W.Kelly 33 J.Koschitzke 19 T.Bianco 32 J.Saunders 19 A.Johnson 31 B.McEvoy 17 A.Begg 27 J.Serong 17 A.Draper 26 S.Mitchell 17 D.Moore 26 T.Brockman 15 C.Dean 26 F.O'Hara 15 C.Murley 24 W.Hoskin-Elliott 22 B.McCreery 18 I.Quaynor 18 L.McMahon 9

Jamie Elliott celebrates a goal with Nathan Kreuger during Collingwood's practice match against Hawthorn on February 25, 2022. Picture: Getty Images

Sydney v GWS Giants

Swans Giants C.Warner 106 L.Whitfield 134 L.Parker 104 S.Coniglio 114 E.Gulden 97 J.Riccardi 97 J.Lloyd 82 H.Perryman 93 J.Rowbottom 81 I.Cumming 92 H.Cunningham 78 J.Kelly 92 J.McInerney 76 T.Green 78 D.Stephens 74 T.Taranto 67 T.Hickey 70 C.Ward 65 B.Campbell 68 C.Idun 65 O.Florent 63 L.Ash 62 P.Ladhams 63 M.Flynn 61 I.Heeney 59 X.O'Halloran 56 L.McDonald 51 P.Davis 55 B.Ronke 49 B.Preuss 53 D.Rampe 45 M.de Boer 50 H.McLean 43 J.Brander 47 S.Wicks 43 D.Lloyd 47 N.Blakey 43 J.Stein 45 J.Kennedy 40 J.Hogan 43 W.Hayward 39 C.Stone 41 P.McCartin 38 L.Keeffe 39 L.Taylor 37 H.Himmelberg 39 L.Franklin 35 R.Angwin 36 A.Sheldrick 33 F.Callaghan 33 L.Rankin 29 B.Hill 33 S.Reid 28 L.Aleer 28 T.McCartin 27 J.Wehr 24 M.Roberts 27 N.Haynes 22 C.Sinclair 23 J.Fahey 22 R.Fox 12 J.Peatling 20 J.Bell 7 C.Hamilton 20 L.McAndrew 7 C.Fleeton 17 T.Papley 6 W.Shaw 10 W.Gould 4 K.Briggs 8 R.Clarke 3 C.Brown 6 B.O'Connor 3

GWS' Stephen Coniglio in action during a practice match against Sydney on February 25, 2022. Picture: AFL Photos

West Coast v Fremantle

Eagles Dockers A.Gaff 89 A.Brayshaw 122 J.Redden 86 W.Brodie 99 A.Witherden 82 M.Crowden 98 J.Waterman 78 C.Serong 88 T.Kelly 68 B.Acres 88 H.Dixon 66 B.Banfield 86 L.Foley 49 L.Meek 82 J.Rotham 49 M.Frederick 80 J.Petruccelle 46 H.Chapman 78 J.Nelson 46 N.O'Driscoll 76 N.Naitanui 45 L.Schultz 73 J.McGovern 44 J.Clark 72 J.Jones 39 T.Colyer 69 E.Yeo 32 H.Young 58 X.O'Neill 26 N.Wilson 54 H.Edwards 25 E.Hughes 54 B.Williams 23 R.Lobb 51 S.Hurn 21 M.Taberner 48 C.West 20 L.Henry 46 Z.Langdon 19 G.Logue 41 B.Hough 18 B.Cox 41 W.Rioli 17 S.Switkowski 32 T.Barrass 12 J.Western 21 J.Kennedy 9 A.Pearce 8 T.Blechynden 9 D.Mundy NA T.Keitel 9 C.Blakely NA I.Winder 8 C.Chesser 6 D.Sheed -3 C.Jamieson NA T.McQuilkin NA

Fremantle's Andrew Brayshaw and West Coast's Jack Redden compete during a practice match on February 25, 2022. Picture: Getty Images

Geelong v Richmond

Cats Tigers T.Stengle 90 J.Short 133 Q.Narkle 88 N.Vlastuin 113 P.Dangerfield 84 J.Castagna 109 T.Stewart 83 D.Martin 100 B.Parfitt 82 T.Nankervis 87 J.Cameron 80 J.Ross 83 M.Holmes 74 B.Broad 76 T.Hawkins 74 W.Martyn 74 J.Selwood 71 M.Pickett 71 Z.Guthrie 64 T.Sonsie 69 I.Smith 61 J.Riewoldt 68 Z.Tuohy 59 I.Soldo 65 S.Higgins 58 J.Caddy 64 J.Kolodjashnij 58 D.Prestia 62 M.Blicavs 58 S.Bolton 62 J.Bews 57 L.Baker 60 T.Atkins 54 K.McIntosh 59 N.Stevens 52 S.Edwards 55 B.Close 52 T.Lynch 55 O.Dempsey 44 H.Ralphsmith 51 R.Stanley 42 J.Aarts 48 E.Ratugolea 33 R.Tarrant 44 M.Knevitt 31 S.Ryan 44 S.De Koning 31 N.Balta 43 C.Guthrie 31 T.Brown 40 C.Whyte 27 J.Gibcus 39 C.Stephens 26 N.Cumberland 39 F.Evans 24 T.Dow 36 S.Neale 24 S.Stack 30 P.Tsapatolis 8 B.Miller 30 L.Dahlhaus 5 M.Rioli 28 J.Clarke 14 B.Nyuon 13 D.Grimes NA