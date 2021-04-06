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AFL Premiership Ladder AFL Premiership Ladder
|JUMPER NO.
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|2021 COMMUNITY CLUB
|50
|DAMIAN
|MASCITTI
|18-Aug-92
|190
|86
|DONCASTER EAST
|51
|VINCENT
|ADDUCI
|09-Mar-98
|177
|84
|BLACKBURN
|53
|HUGH
|BEASLEY
|12-Nov-95
|191
|86
|OLD TRINITY
|54
|JOSH
|DELUCA
|11-May-96
|181
|85
|DONCASTER EAST
|56
|FERGUS
|GREENE
|20-Dec-97
|187
|75
|LAKE WENDOUREE
|60
|ED
|PHILLIPS
|29-Mar-98
|187
|80
|CAULFIELD GRAMMARIANS
|61
|BRAYDEN
|KILPATRICK
|23-Sep-97
|181
|76
|SOUTH CROYDON
|62
|STUART
|HORNER
|04-Oct-97
|182
|77
|NORWOOD
|63
|LACHLAN
|WALKER
|05-Jun-97
|188
|84
|ST. KEVINS
|65
|JORDAN
|CUNICO
|07-May-96
|184
|80
|TRAFALGAR
|66
|MASON
|DE WIT
|05-Mar-98
|191
|84
|MT. ELIZA
|78
|ELLIOT
|LE GRICE
|07-Aug-95
|192
|85
|OLD BRIGHTON
|JUMPER NO.
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|CAT A OR CAT B
|2021 COMMUNITY CLUB
|55
|CALLUM
|PORTER
|22-Feb-99
|182
|76
|A
|OFFICER
|57
|MACKENZIE
|DOREIAN
|02-Sep-99
|172
|67
|A
|BLACKBURN
|58
|JESSE
|CUCINOTTA
|27-Jun-99
|179
|71
|A
|SHEPPARTON
|59
|TRENT
|MYNOTT
|04-Oct-99
|185
|75
|A
|ROWVILLE
|64
|RILEY
|BOWMAN
|25-Feb-00
|198
|89
|A
|ST. KEVINS
|67
|JAMES
|BLANCK
|20-Nov-00
|195
|80
|A
|PARK ORCHARDS
|68
|MIHAELE
|ZALAC
|02-Mar-01
|187
|82
|A
|DONCASTER
|70
|JOSH
|LE GRICE
|01-May-01
|184
|81
|A
|OLD BRIGHTON
|71
|CHAYCE
|BLACK
|17-Mar-01
|173
|71
|A
|ROWVILLE
|72
|JAI
|NEWCOMBE
|08-Feb-01
|186
|85
|A
|WARRAGUL
|73
|JAMIESON
|ROSSITER
|17-Nov-01
|190
|86
|A
|ROWVILLE
|75
|CAYDEN
|MAKI
|10-Oct-01
|183
|70
|A
|MOOROOLBARK
|76
|ADRIAN
|KALCOVSKI
|09-Jan-00
|184
|77
|A
|VERMONT
|79
|CHARLIE
|BEASLEY
|28-May-00
|192
|88
|A
|OLD TRINITY
|81
|TRENT
|WARREN
|08-Aug-97
|196
|98
|B
|BLACKBURN