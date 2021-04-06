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2021 Box Hill Hawks VFL Players

JUMPER NO. FIRST NAME SURNAME DOB HEIGHT WEIGHT 2021 COMMUNITY CLUB
50 DAMIAN MASCITTI 18-Aug-92 190 86 DONCASTER EAST
51 VINCENT ADDUCI 09-Mar-98 177 84 BLACKBURN
53 HUGH BEASLEY 12-Nov-95 191 86 OLD TRINITY
54 JOSH DELUCA 11-May-96 181 85 DONCASTER EAST
56 FERGUS GREENE 20-Dec-97 187 75 LAKE WENDOUREE
60 ED PHILLIPS 29-Mar-98 187 80 CAULFIELD GRAMMARIANS
61 BRAYDEN KILPATRICK 23-Sep-97 181 76 SOUTH CROYDON
62 STUART HORNER 04-Oct-97 182 77 NORWOOD
63 LACHLAN WALKER 05-Jun-97 188 84 ST. KEVINS
65 JORDAN CUNICO 07-May-96 184 80 TRAFALGAR
66 MASON DE WIT 05-Mar-98 191 84 MT. ELIZA
78 ELLIOT LE GRICE 07-Aug-95 192 85 OLD BRIGHTON

 

2021 Box Hill Hawks VFL Development Players

JUMPER NO. FIRST NAME SURNAME DOB HEIGHT WEIGHT CAT A OR CAT B 2021 COMMUNITY CLUB
55 CALLUM PORTER 22-Feb-99 182 76 A OFFICER
57 MACKENZIE DOREIAN 02-Sep-99 172 67 A BLACKBURN
58 JESSE CUCINOTTA 27-Jun-99 179 71 A SHEPPARTON
59 TRENT MYNOTT 04-Oct-99 185 75 A ROWVILLE
64 RILEY BOWMAN 25-Feb-00 198 89 A ST. KEVINS
67 JAMES BLANCK 20-Nov-00 195 80 A PARK ORCHARDS
68 MIHAELE ZALAC 02-Mar-01 187 82 A DONCASTER
70 JOSH LE GRICE 01-May-01 184 81 A OLD BRIGHTON
71 CHAYCE BLACK 17-Mar-01 173 71 A ROWVILLE
72 JAI NEWCOMBE 08-Feb-01 186 85 A WARRAGUL
73 JAMIESON ROSSITER 17-Nov-01 190 86 A ROWVILLE
75 CAYDEN MAKI 10-Oct-01 183 70 A MOOROOLBARK
76 ADRIAN KALCOVSKI 09-Jan-00 184 77 A VERMONT
79 CHARLIE BEASLEY 28-May-00 192 88 A OLD TRINITY
81 TRENT WARREN 08-Aug-97 196 98 B BLACKBURN