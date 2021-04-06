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AFL Premiership Ladder AFL Premiership Ladder
|JUMPER NO.
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|CAT A OR CAT B
|2021 COMMUNITY CLUB
|47
|JACK
|BRISKEY
|18-Jan-02
|194
|85
|A
|SHERWOOD
|48
|TAHJ
|ABBERLEY
|29-Apr-02
|180
|74
|A
|WILSTON GRANGE
|49
|BRUCE
|REVILLE
|22-Feb-01
|185
|80
|A
|SHERWOOD
|50
|SAXON
|CROZIER
|14-Nov-02
|190
|82
|A
|MORNINGSIDE
|51
|JACOB
|LANGBORNE
|07-Jan-02
|181
|72
|A
|MORNINGSIDE
|52
|TOBY
|TRIFFETT
|24-Feb-02
|188
|79
|A
|MORNINGSIDE
|53
|Will
|O'DWYER
|10-Aug-02
|180
|77
|A
|MORNINGSIDE
|54
|WILSON
|BARRY
|02-Nov-02
|185
|77
|A
|MORNINGSIDE
|55
|SHATNA
|CASHEN-HARRIS
|18-Jun-02
|181
|70
|A
|WILSTON GRANGE
|56
|WILL
|TASKER
|16-Apr-02
|183
|76
|A
|MT GRAVATT
|57
|CONNOR
|BULLEY
|06-Feb-02
|191
|85
|A
|SHERWOOD
|58
|CHARLIE
|BOWES
|13-Mar-02
|190
|82
|A
|WILSTON GRANGE
|59
|THOMAS
|WISCHNAT
|01-Oct-01
|190
|94
|A
|SHERWOOD
|60
|HARRISON
|ARNOLD
|08-Apr-99
|194
|95
|A
|BROADBEACH
|LOCHLAN
|HARROP
|08-Mar-03
|176
|73
|B
|MT GRAVATT