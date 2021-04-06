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2021 GWS Giants VFL Players

FIRST NAME SURNAME DOB HEIGHT WEIGHT 2021 COMMUNITY CLUB
ALEX SMOUT 14-Oct-94 192 86 NORTH SHORE BOMBERS
KEL EVANS 10-Dec-98 184 82 CAMDEN CATS
MATTHEW MCGRORY 23-Aug-01 188 79 GUNGHALIN JETS
CAMERON EDWARDS 12-Mar-01 175 78 EAST COAST EAGLES
XAVIER BARRY-MURPHY 04-Mar-92 179 76 UTS BATS
WILLIAM CLARK 12-May-99 189 76 EASTLAKE DEMONS
RYHS POLLOCK 13-Oct-99 178 78 QUEANBEYAN TIGERS
JOSHUA BOAG 07-Feb-98 194 85 PENNANT HILLS DEMONS
MATHEW ACKLAND 03-Jul-98 188 84 AINSLIE
JAMES PEATLING 21-Aug-00 182 70 PENNANT HILLS DEMONS
TIMOTHY GARVEY 21-May-90 186 89 UTS BATS

 

2021 GWS Giants VFL Development Players

FIRST NAME SURNAME DOB HEIGHT WEIGHT CAT A OR CAT B  2021 COMMUNITY CLUB
NATHAN SMITH 28-Dec-00 192 86 CAT A NORTH SHORE BOMBERS
LEYTON CHISHOLM 17-Apr-00 193 91 CAT A AINSLIE
ZACHARY YOULTEN 02-Apr-01 182 80 CAT A MANLY WOLVES
LIAM ROSS 27-Nov-00 178 73 CAT A UNSW EASTERN SUBURB BULLDOGS
LUCAS LAM 11-Dec-02 178 77 CAT A INNER WEST MAGPIES
JOSHUA LEE 23-Nov-02 194 77 CAT A UTS BATS
KYLE VEERHUIS 02-Mar-00 193 92 CAT A CAMDEN CATS
FRASER KELLY 13-Apr-02 184 80 CAT A TUGGERANONG
SAM FROST 17-Sep-02 186 85 CAT A QUEANBEYAN
HARRY GRINTELL 04-Nov-02 174 70 CAT A NARRANDERA
MACKINLEY MILLER 24-Mar-03 189 77 CAT A BELCONNEN
MAXIMUS MONAGHAN 27-May-02 184 84 CAT A BELCONNEN
JOSH FAHEY 11-Nov-03 187 83 CAT A QUEANBEYAN
JOSH GREEN 24-Jul-02 191 84 CAT A MARIST
JACK  DRISCOLL 08-Apr-02 202 92 CAT A ALBURY FOOTBALL CLUB