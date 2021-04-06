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AFL Premiership Ladder AFL Premiership Ladder
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|2021 COMMUNITY CLUB
|ALEX
|SMOUT
|14-Oct-94
|192
|86
|NORTH SHORE BOMBERS
|KEL
|EVANS
|10-Dec-98
|184
|82
|CAMDEN CATS
|MATTHEW
|MCGRORY
|23-Aug-01
|188
|79
|GUNGHALIN JETS
|CAMERON
|EDWARDS
|12-Mar-01
|175
|78
|EAST COAST EAGLES
|XAVIER
|BARRY-MURPHY
|04-Mar-92
|179
|76
|UTS BATS
|WILLIAM
|CLARK
|12-May-99
|189
|76
|EASTLAKE DEMONS
|RYHS
|POLLOCK
|13-Oct-99
|178
|78
|QUEANBEYAN TIGERS
|JOSHUA
|BOAG
|07-Feb-98
|194
|85
|PENNANT HILLS DEMONS
|MATHEW
|ACKLAND
|03-Jul-98
|188
|84
|AINSLIE
|JAMES
|PEATLING
|21-Aug-00
|182
|70
|PENNANT HILLS DEMONS
|TIMOTHY
|GARVEY
|21-May-90
|186
|89
|UTS BATS
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|CAT A OR CAT B
|2021 COMMUNITY CLUB
|NATHAN
|SMITH
|28-Dec-00
|192
|86
|CAT A
|NORTH SHORE BOMBERS
|LEYTON
|CHISHOLM
|17-Apr-00
|193
|91
|CAT A
|AINSLIE
|ZACHARY
|YOULTEN
|02-Apr-01
|182
|80
|CAT A
|MANLY WOLVES
|LIAM
|ROSS
|27-Nov-00
|178
|73
|CAT A
|UNSW EASTERN SUBURB BULLDOGS
|LUCAS
|LAM
|11-Dec-02
|178
|77
|CAT A
|INNER WEST MAGPIES
|JOSHUA
|LEE
|23-Nov-02
|194
|77
|CAT A
|UTS BATS
|KYLE
|VEERHUIS
|02-Mar-00
|193
|92
|CAT A
|CAMDEN CATS
|FRASER
|KELLY
|13-Apr-02
|184
|80
|CAT A
|TUGGERANONG
|SAM
|FROST
|17-Sep-02
|186
|85
|CAT A
|QUEANBEYAN
|HARRY
|GRINTELL
|04-Nov-02
|174
|70
|CAT A
|NARRANDERA
|MACKINLEY
|MILLER
|24-Mar-03
|189
|77
|CAT A
|BELCONNEN
|MAXIMUS
|MONAGHAN
|27-May-02
|184
|84
|CAT A
|BELCONNEN
|JOSH
|FAHEY
|11-Nov-03
|187
|83
|CAT A
|QUEANBEYAN
|JOSH
|GREEN
|24-Jul-02
|191
|84
|CAT A
|MARIST
|JACK
|DRISCOLL
|08-Apr-02
|202
|92
|CAT A
|ALBURY FOOTBALL CLUB