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2021 North Melbourne VFL Players

JUMPER NO. FIRST NAME SURNAME DOB HEIGHT WEIGHT 2021 COMMUNITY CLUB
56 KADE ANSWERTH 3/10/96 181 80 BLACKBURN
73 ALEX POLIDOROS 17/08/95 190 90 OLD TRINITY
53 CONNOR BYRNE 16/06/98 182 78 AVONDALE HEIGHTS
82 FLYNN APPLEBY 21/01/99 187 86 WEST PRESTON
57 HARRY JONES 15/03/99 187 82 OLD SCOTCH
52 JACOB HERON 10/12/99 184 77 GEELONG WEST
61 JOSH CLAYTON 17/01/96 191 88 WODONGA
64 LOUIS CUNNINGHAM 24/02/98 185 82 BALWYN
46 MATHEW WALKER 14/02/00 188 84 OLD SCOTCH
80 RYLEY MONKHORST 8/03/95 203 121 WOORI YALLOCK
54 TYLER ROOS 24/03/96 189 82 WANGARATTA
70 BEN SPEIGHT 2/05/90 179 78 WANGARATTA

 

2021 North Melbourne Development VFL Players

JUMPER NO. FIRST NAME SURNAME DOB HEIGHT WEIGHT CAT A OR CAT B (IE - A OR B) 2021 COMMUNITY CLUB
59 BAILEY BOAG 4/05/99 187 80 A BURNIE
60 CURTIS BROWN 3/02/01 184 83 A NORTH HEIDELBERG
63 MARK BAKER 22/02/99 197 91 A MACLEOD
78 ELIJAH REARDON 29/12/99 180 85 A KINGBOROUGH
85 HAMISH DICK 28/02/00 187 89 A OLD BRIGHTON
65 HARRISON GUNTHER 13/05/99 190 91 A GLENORCHY
68 JACK WATKINS 18/12/00 178 75 A AVONDALE HEIGHTS
55 JAKE STEELE 21/01/01 195 90 A CLARENCE
62 MILLER HODGE 28/08/00 184 83 A LAUNCESTON
66 THOMAS DONNELLY 19/05/99 191 93 A NORTH LAUNCESTON
71 CALLUM KILPATRICK 27/04/98 187 80 A NORTH HOBART
81 HAMISH MURPHY 17/10/00 193 89 A AVONDALE HEIGHTS