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AFL Premiership Ladder AFL Premiership Ladder
|JUMPER NO.
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|2021 COMMUNITY CLUB
|56
|KADE
|ANSWERTH
|3/10/96
|181
|80
|BLACKBURN
|73
|ALEX
|POLIDOROS
|17/08/95
|190
|90
|OLD TRINITY
|53
|CONNOR
|BYRNE
|16/06/98
|182
|78
|AVONDALE HEIGHTS
|82
|FLYNN
|APPLEBY
|21/01/99
|187
|86
|WEST PRESTON
|57
|HARRY
|JONES
|15/03/99
|187
|82
|OLD SCOTCH
|52
|JACOB
|HERON
|10/12/99
|184
|77
|GEELONG WEST
|61
|JOSH
|CLAYTON
|17/01/96
|191
|88
|WODONGA
|64
|LOUIS
|CUNNINGHAM
|24/02/98
|185
|82
|BALWYN
|46
|MATHEW
|WALKER
|14/02/00
|188
|84
|OLD SCOTCH
|80
|RYLEY
|MONKHORST
|8/03/95
|203
|121
|WOORI YALLOCK
|54
|TYLER
|ROOS
|24/03/96
|189
|82
|WANGARATTA
|70
|BEN
|SPEIGHT
|2/05/90
|179
|78
|WANGARATTA
|JUMPER NO.
|FIRST NAME
|SURNAME
|DOB
|HEIGHT
|WEIGHT
|CAT A OR CAT B (IE - A OR B)
|2021 COMMUNITY CLUB
|59
|BAILEY
|BOAG
|4/05/99
|187
|80
|A
|BURNIE
|60
|CURTIS
|BROWN
|3/02/01
|184
|83
|A
|NORTH HEIDELBERG
|63
|MARK
|BAKER
|22/02/99
|197
|91
|A
|MACLEOD
|78
|ELIJAH
|REARDON
|29/12/99
|180
|85
|A
|KINGBOROUGH
|85
|HAMISH
|DICK
|28/02/00
|187
|89
|A
|OLD BRIGHTON
|65
|HARRISON
|GUNTHER
|13/05/99
|190
|91
|A
|GLENORCHY
|68
|JACK
|WATKINS
|18/12/00
|178
|75
|A
|AVONDALE HEIGHTS
|55
|JAKE
|STEELE
|21/01/01
|195
|90
|A
|CLARENCE
|62
|MILLER
|HODGE
|28/08/00
|184
|83
|A
|LAUNCESTON
|66
|THOMAS
|DONNELLY
|19/05/99
|191
|93
|A
|NORTH LAUNCESTON
|71
|CALLUM
|KILPATRICK
|27/04/98
|187
|80
|A
|NORTH HOBART
|81
|HAMISH
|MURPHY
|17/10/00
|193
|89
|A
|AVONDALE HEIGHTS