Ash Riddell in action during North Melbourne's practice match against Essendon on July 25, 2026. Picture: AFL Photos

THE START of the AFLW Fantasy season is edging closer.

Coaches are beginning to build their teams ahead of the start of the campaign.

AFLW FANTASY Pick your team now

The season begins on August 9, and now all the stats from the practice matches are available below to help coaches make their final decisions.

Listen to the AFLW Fantasy Podcast with Free Kick at Apple Podcasts and Spotify. 

West Coast v Collingwood

WEST COAST Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Ella Roberts 104 11 22 33 3 2 1 3 0 1 1 83
Jaide Britton 95 14 12 26 3 2 0 3 0 1 0 83
Zoe Wakfer 90 13 9 22 8 1 0 2 0 0 0 75
Charlotte Thomas 89 10 11 21 4 1 0 6 0 0 0 79
Emma Swanson 77 8 14 22 1 1 1 6 0 0 0 68
Kellie-Maree Gibson 77 12 7 19 3 2 0 4 0 0 0 82
Abbygail Bushby 75 10 15 25 1 0 0 1 0 1 2 81
Charlotte Riggs 61 6 7 13 1 1 0 3 12 0 1 44
Jessica Rentsch 61 6 9 15 2 1 2 6 0 0 0 87
Ella Slocombe 60 7 9 16 0 0 0 5 0 0 1 76
Keeley Skepper 54 8 4 12 3 2 0 2 0 0 3 56
Elizabeth McGrath 48 1 5 6 2 0 0 2 21 0 0 56
Amy Franklin 45 5 6 11 0 0 0 3 0 1 0 77
Roxanne Roux 43 10 3 13 1 0 0 1 0 0 0 95
Natasha Entwistle 42 5 3 8 3 0 0 3 0 0 0 79
Georgie Cleaver 36 5 5 10 1 0 0 2 0 0 0 83
Jovie Skewes-Clinton 33 5 2 7 2 1 1 1 0 1 0 56
Sienna Gerardi 32 4 4 8 0 1 1 3 0 0 2 73
Lauren Wakfer 27 2 4 6 2 0 1 0 4 1 0 86
Ruby Sargent-Wilson 25 4 3 7 2 0 1 1 0 0 0 41
Sarah Lakay 23 3 2 5 2 0 0 1 0 0 0 52
Mia Russo 16 2 2 4 0 0 1 2 0 0 1 38
COLLINGWOOD Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Ruby Schleicher 103 18 4 22 5 0 1 4 0 2 1 87
Carly Remmos 92 12 5 17 3 2 2 10 1 0 0 72
Airlie Runnalls 89 16 5 21 3 1 1 6 0 0 0 89
Tarni White 76 16 5 21 3 1 0 2 0 0 0 97
Charlotte Brewer 74 8 12 20 2 2 2 6 0 0 0 100
Lucille Cronin 71 10 4 14 0 1 0 8 0 0 0 89
Sarah Rowe 70 9 8 17 1 0 0 6 0 0 0 100
Violet Patterson 65 9 3 12 5 0 1 5 0 0 0 90
Ariana Hetherington 61 7 3 10 3 0 0 5 5 0 0 66
Maisie Nankivell 58 6 9 15 3 0 1 4 0 0 0 92
Brianna Davey 57 10 5 15 1 0 2 5 0 0 0 44
Mischa Barwin 54 3 10 13 3 0 0 4 0 0 0 89
Eliza James 50 6 1 7 0 0 0 4 0 2 2 64
Ashley Centra 43 6 5 11 1 0 0 0 0 2 0 48
Jemma Rigoni 41 3 6 9 2 2 0 3 0 0 0 60
Mattea Breed 40 6 0 6 2 1 1 3 0 1 0 80
Imogen Barnett 40 2 5 7 0 0 2 3 12 1 0 52
Brittany Bonnici 39 3 5 8 0 0 0 5 0 0 0 28
Amber Schutte 16 3 3 6 1 0 2 1 0 0 0 51
Zara Neuwirth 13 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 91
Olivia Lewis 13 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 25
Imogen Trengove 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 39
Amy Smith 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 14
Josephine Bamford 7 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 35
09:16

AFLW pre-season highlights: West Coast v Collingwood

The Eagles and Magpies clash in 2026 AFLW pre-season

Sydney v Hawthorn

SYDNEY Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Sofia Hurley 78 13 3 16 2 1 2 8 0 0 0 69
Ally Morphett 72 5 11 16 2 0 2 3 22 0 1 67
Taylor Smith 69 8 3 11 3 2 1 3 0 3 1 86
Ashleigh Van Loon 63 5 8 13 5 3 2 5 0 0 0 81
Sarah Grunden 58 8 4 12 2 2 0 3 0 1 0 77
Darcy Moloney 55 13 7 20 0 1 1 1 0 0 0 78
Lara Hausegger 54 8 6 14 4 1 1 2 0 0 0 69
Cynthia Hamilton 50 11 8 19 0 0 1 1 0 0 0 75
Lucy McEvoy 42 2 6 8 0 0 0 6 0 0 0 79
Holly Cooper 41 7 5 12 1 1 1 2 0 0 1 72
Maddie Quinn 39 6 1 7 2 1 0 1 1 1 1 65
Chloe Molloy 38 8 5 13 1 1 0 0 0 0 0 65
Brenna Tarrant 34 4 4 8 2 0 0 2 0 0 0 84
Sarah Steele-Park 33 4 6 10 1 1 1 2 0 0 0 77
Paris McCarthy 33 5 3 8 1 0 1 3 0 0 0 78
Caitlin Reid 29 2 3 5 1 0 0 2 6 0 0 55
Indiana Williams 23 5 1 6 2 0 0 0 0 0 0 73
Molly Thomas 23 4 1 5 1 1 1 2 0 0 0 61
Alexia Hamilton 21 4 2 6 1 0 2 2 0 0 0 69
Lucinda Watson 15 3 2 5 0 1 1 1 0 0 0 45
Grace Hill 15 0 3 3 0 0 1 3 0 0 0 62
Mary-Kate Lynch 13 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 43
Lucy Yates 10 1 3 4 1 1 1 0 0 0 0 37
Lila Micheletti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 33
HAWTHORN Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Emily Bates 88 15 4 19 3 1 2 6 0 1 1 83
Eliza West 76 10 13 23 2 1 0 3 0 0 1 73
Kaitlyn Ashmore 74 10 6 16 2 1 1 4 0 2 0 68
Lucy Wales 70 10 6 16 4 0 2 3 10 0 0 77
Hayley McLaughlin 69 8 6 14 3 4 0 5 0 0 0 55
Jacqueline Dupuy 59 7 1 8 4 1 2 2 7 2 2 69
Aine McDonagh 55 8 6 14 1 0 0 1 0 2 0 72
Greta Bodey 47 7 2 9 2 1 0 2 0 1 1 59
Mikayla Williamson 46 9 5 14 1 1 1 2 0 0 0 74
Poppy Stockwell 44 6 3 9 6 1 1 1 0 0 0 62
Jenna Richardson 41 7 5 12 3 0 1 1 0 0 0 88
Keely Coyne 40 9 2 11 1 1 0 1 0 0 1 72
Laura Elliott 38 8 3 11 1 1 0 1 0 0 0 84
Jess Vukic 37 8 4 12 1 0 0 0 2 0 0 66
Mikaylah Antony 36 6 3 9 3 1 1 1 0 0 1 58
Casey Sherriff 34 7 3 10 1 0 0 1 0 0 0 73
Kayley Kavanagh 30 2 5 7 0 2 0 3 0 0 0 71
Hannah Looney 29 5 3 8 2 0 2 2 0 0 0 80
Annabelle Embelton 28 3 5 8 1 1 1 2 0 0 0 85
Lavinia Cox 26 2 2 4 1 0 1 4 0 0 0 80
Grace Baba 20 6 2 8 0 1 1 0 0 0 0 50
Niamh Martin 15 3 2 5 0 1 1 1 0 0 0 62
Bridie Hipwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Daisy Flockart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
09:16

AFLW pre-season highlights: Sydney v Hawthorn

The Swans and Hawks clash in 2026 AFLW pre-season

North Melbourne v Essendon

NORTH MELBOURNE Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Ash Riddell 124 19 14 33 4 0 1 6 0 1 0 74
Eilish Sheerin 87 12 15 27 1 1 1 5 0 0 0 70
Mia King 86 8 16 24 4 1 1 5 0 0 0 81
Vikki Wall 85 9 11 20 6 0 0 3 0 1 0 79
Ruby Tripodi 83 15 9 24 1 0 1 5 0 0 0 75
Alice O'Loughlin 81 8 9 17 4 1 2 5 0 2 0 66
Taylah Gatt 70 9 3 12 2 1 2 9 0 0 0 74
Libby Birch 63 10 6 16 4 1 0 2 0 0 0 70
Amy Gavin Mangan 61 11 6 17 2 1 1 3 0 0 0 72
Tess Craven 55 7 3 10 1 0 1 7 0 0 0 72
Kate Shierlaw 46 5 3 8 4 1 0 0 0 2 0 74
Tahlia Randall 46 5 2 7 2 0 1 1 1 3 1 56
Blaithin Bogue 46 11 1 12 2 0 1 0 0 1 2 82
Erika O'Shea 43 5 2 7 2 1 1 5 0 0 0 63
Emma King 34 3 3 6 1 0 0 1 12 0 0 66
Abby Favell 34 2 7 9 2 0 0 2 0 0 0 57
Claire Mahony 30 6 0 6 2 2 0 1 0 0 0 82
Jasmine Ferguson 27 4 0 4 2 1 0 2 0 0 0 78
Tessa Boyd 27 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 65
Eliza Shannon 26 2 10 12 1 0 1 0 0 0 0 70
Maddison Torpey 23 0 6 6 1 0 1 1 7 0 0 70
Kristie-Lee Weston-Turner 22 2 2 4 1 1 0 2 0 0 0 72
Shauna McElligott 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 31
Kim Rennie 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ESSENDON Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Madison Prespakis 97 15 17 32 1 2 1 4 0 0 0 87
Georgia Nanscawen 94 15 16 31 1 2 0 3 0 0 0 86
Bonnie Toogood 80 11 7 18 5 0 1 2 0 2 1 82
Stephanie Wales 76 3 14 17 0 1 0 5 18 0 0 72
Amy Gaylor 70 7 11 18 1 0 0 6 0 0 0 83
Matilda Dyke 53 8 6 14 0 1 0 4 0 0 0 100
Mia Busch 52 7 8 15 1 1 2 4 0 0 1 89
Stephanie Cain 51 8 6 14 1 2 1 3 0 0 1 63
Nalu Brothwell 51 5 8 13 2 0 0 2 0 1 0 79
Chloe Adams 51 6 10 16 1 1 1 3 0 0 0 90
Maggie MacLachlan 50 8 3 11 1 1 0 4 0 0 0 45
Sophie Alexander 45 7 3 10 2 0 0 3 0 0 0 81
Holly Ridewood 42 5 5 10 2 1 2 4 0 0 0 78
Alexandra Morcom 40 7 4 11 2 1 0 1 0 0 0 89
Emily Gough 36 2 6 8 2 0 0 3 0 0 0 80
Zoe Prowse 22 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 70
Courtney Murphy 22 1 4 5 0 0 0 1 7 0 0 51
Sophie Strong 20 3 3 6 1 1 1 1 0 0 0 53
Georgia Clarke 19 0 6 6 1 0 0 1 0 0 0 42
Grace Belloni 16 2 4 6 0 0 1 1 0 0 1 50
Emma Dineen 12 3 2 5 0 1 1 0 0 0 1 56
Taya Chambers 11 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 74
07:12

AFLW pre-season highlights: North Melbourne v Essendon

The Kangaroos and Bombers clash in 2026 AFLW pre-season

Port Adelaide v Melbourne

PORT ADELAIDE Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Matilda Scholz 129 19 5 24 6 2 1 1 35 1 0 79
Ashleigh Woodland 126 18 9 27 6 2 1 9 0 0 1 78
Abbey Dowrick 105 14 4 18 7 1 2 8 1 1 0 70
Lauren Young 87 15 3 18 9 0 1 3 0 0 0 78
Ella Heads 85 17 8 25 5 1 2 2 0 0 0 86
Indy Tahau 74 14 4 18 6 0 1 1 2 0 3 87
Gemma Houghton 73 7 3 10 6 0 1 3 0 3 1 91
Kirsty Lamb 61 8 6 14 2 0 3 7 0 0 0 76
Justine Mules-Robinson 55 6 4 10 4 1 1 3 0 1 1 83
Shineah Goody 54 13 1 14 2 2 1 2 0 0 0 57
Sophie Eaton 50 7 4 11 5 0 2 3 0 0 0 80
Piper Window 49 7 4 11 2 1 1 4 0 0 0 73
Jasmine Sowden 47 6 2 8 3 0 0 4 0 0 0 63
Katelyn Pope 44 5 9 14 2 0 1 2 0 0 0 75
Maria Moloney 44 6 7 13 1 0 1 3 0 0 0 76
Olivia Crane 39 6 0 6 3 0 0 3 0 0 0 78
Cheyenne Hammond 36 5 3 8 1 0 0 3 0 0 0 84
Teagan Germech 36 6 6 12 4 0 2 0 0 0 0 89
Amelie Borg 30 5 2 7 2 1 0 1 0 0 0 95
Ebony O'Dea 21 4 1 5 2 0 1 1 0 0 0 67
Grace Parsons 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 34
MELBOURNE Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Kate Hore 121 19 13 32 8 1 0 3 0 0 1 90
Tyla Hanks 121 18 15 33 6 2 0 4 0 0 1 82
Paxy Paxman 106 17 7 24 7 2 0 3 0 1 0 92
Olivia Purcell 101 14 13 27 2 2 1 7 0 0 0 85
Mia Austin 96 7 3 10 3 2 0 11 7 1 1 80
Megan Fitzsimon 90 16 2 18 1 1 0 7 0 1 0 91
Tahlia Gillard 77 16 2 18 7 0 0 1 0 0 0 93
Molly O'Hehir 76 15 7 22 5 2 0 0 0 0 0 70
Alyssa Bannan 74 13 5 18 0 3 0 4 0 1 0 89
Shelley Heath 73 7 6 13 3 1 2 9 0 0 0 77
Maggie Mahony 68 10 7 17 1 1 1 4 0 1 1 91
Jordyn Allen 51 9 8 17 1 0 0 1 0 0 1 90
Jacinta Hose 50 4 8 12 1 1 1 3 9 0 0 76
Lauren Clifton 43 6 3 9 3 2 0 2 0 0 0 89
Sarah Lampard 41 6 5 11 3 0 0 1 0 0 0 91
Acacia Sutton 39 5 3 8 4 0 0 0 0 1 0 62
Alice Robinson 38 3 5 8 1 0 0 4 0 0 0 76
Alyssia Pisano 25 5 3 8 2 0 2 1 0 0 0 84
Georgia Gall 22 3 2 5 1 2 1 0 1 1 0 20
Jorja Livingstone 16 3 0 3 2 0 1 1 0 0 0 25
Amelia Dethridge 3 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 48
07:10

AFLW pre-season highlights: Port Adelaide v Melbourne

The Power and Demons clash in 2026 AFLW pre-season

Gold Coast v Carlton

GOLD COAST Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Havana Harris 105 11 15 26 9 2 0 3 0 0 1 89
Anne Hatchard 96 14 6 20 5 2 0 6 0 0 1 87
Lily Mithen 87 15 9 24 8 0 0 0 0 0 0 68
Georja Davies 86 10 6 16 7 1 1 6 1 0 0 85
Lily Quigley 82 10 7 17 5 2 0 2 0 2 1 71
Clara Fitzpatrick 78 14 3 17 10 0 0 0 0 0 0 85
Mia Salisbury 67 9 6 15 2 2 0 5 0 0 0 67
Niamh McLaughlin 65 11 12 23 2 1 1 1 0 0 0 79
Sunny Lappin 62 8 10 18 3 1 0 2 0 0 0 69
Lucy Single 61 6 9 15 1 1 1 6 0 0 0 64
Paige Price 49 4 8 12 1 1 1 3 8 0 0 66
Alannah Welsh 46 10 2 12 5 2 3 1 0 0 0 92
Charlotte Wilson 45 8 1 9 5 0 0 1 0 0 0 65
Meara Girvan 44 7 8 15 3 0 2 1 0 0 0 67
Annabel Kievit 42 7 3 10 2 1 0 2 0 0 0 87
Mikayla Nurse 41 4 9 13 3 1 1 1 0 0 0 66
Tara Harrington 28 4 2 6 2 0 1 2 0 0 1 67
Daisy D'Arcy 26 3 3 6 2 0 1 2 0 0 0 41
Ellie Veerhuis 25 4 2 6 2 0 1 0 0 1 0 25
Dekota Baron 20 4 0 4 1 0 1 2 0 0 0 82
Rhianna Ingram 19 1 3 4 0 1 1 3 0 0 0 44
Ava Usher 16 4 0 4 1 1 3 2 0 0 1 70
Heidi Talbot 12 2 5 7 0 1 3 1 0 0 0 64
CARLTON Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Mimi Hill 87 12 13 25 5 1 3 3 0 1 0 81
Harriet Cordner 78 15 4 19 9 1 1 0 0 0 0 94
Abbie McKay 75 9 13 22 4 1 1 3 0 0 0 69
Poppy Scholz 71 10 6 16 4 1 0 1 0 2 0 81
Dayna Finn 69 14 0 14 5 3 1 3 0 0 0 82
Lily Goss 61 8 5 13 2 4 1 5 0 0 0 65
Keeley Sherar 57 10 5 15 1 0 2 5 0 0 0 79
Siofra O'Connell 57 5 5 10 2 2 0 6 0 0 0 63
Erone Fitzpatrick 56 8 6 14 2 0 0 2 0 1 0 66
Brooke Vickers 50 9 5 14 2 2 1 2 0 0 0 70
Claudia Whitfort 49 7 5 12 1 1 0 2 0 1 0 47
Jessica Good 45 7 4 11 2 2 1 0 11 0 0 62
Sophie McKay 43 5 4 9 1 0 1 5 0 0 0 72
Lauren Bella 43 2 2 4 0 1 0 4 15 0 1 67
Ciara Fitzgerald 41 8 2 10 4 0 1 1 0 0 0 84
Madeline Hendrie 39 2 6 8 3 0 0 3 0 0 0 100
Lily Baxter 37 7 1 8 3 0 1 2 0 0 0 74
Tara Bohanna 36 3 5 8 2 0 0 2 2 0 1 64
Darcy Vescio 34 5 2 7 2 0 1 3 0 0 0 63
Gabriella Pound 31 5 4 9 1 0 1 2 0 0 0 38
Aisling Reidy 21 2 3 5 0 1 0 2 0 0 0 53
Lou-Lou Field 11 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 25
Brooke Boileau 10 3 1 4 0 1 2 1 0 0 0 25
Lila Keck 7 3 2 5 0 0 2 0 0 0 0 74
07:12

AFLW pre-season highlights: Gold Coast v Carlton

The Suns and Blues clash in 2026 AFLW pre-season

Fremantle v Richmond

FREMANTLE Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Gabrielle Newton 101 8 14 22 7 0 0 7 0 0 0 84
Mim Strom 82 8 9 17 5 1 2 4 7 1 1 75
Bella Smith 78 12 3 15 4 4 0 2 6 1 0 78
Sarah Verrier 71 8 8 16 6 1 0 3 0 0 0 73
Megan Kauffman 69 8 6 14 2 3 0 6 0 0 0 77
Mia Anderson 69 11 5 16 6 2 1 2 0 0 1 76
Ashleigh Brazill 60 7 9 16 5 1 1 2 0 0 0 78
Jessica Low 59 3 9 12 0 0 0 8 0 0 0 68
Lily Johnson 53 10 5 15 4 0 1 1 0 0 0 63
Matilda Banfield 51 6 2 8 2 1 0 4 0 1 0 81
Angelique Stannett 50 8 9 17 1 0 1 2 0 0 0 70
Indiana West 42 3 5 8 0 2 1 6 0 0 0 71
Laura Pugh 41 9 4 13 2 0 0 0 0 0 0 75
Tunisha Kikoak 41 5 4 9 3 1 1 2 2 0 1 61
Aoife Healy 41 8 4 12 4 0 1 0 0 0 0 72
Gabby O'Sullivan 39 6 6 12 1 1 0 1 0 0 1 71
Orlagh Lally 39 7 2 9 0 1 0 3 0 0 1 73
Indi Strom 38 4 6 10 2 0 0 2 0 0 0 57
Madeleine Scanlon 38 6 5 11 3 0 1 1 0 0 0 43
Evie Parker 36 3 3 6 1 2 0 4 0 0 0 32
Noa McNaughton 30 3 3 6 0 1 0 2 0 1 0 81
Monique Bessen 30 2 4 6 1 1 0 3 0 0 0 68
Charli Hazelhurst 21 5 1 6 2 0 2 1 0 0 0 73
RICHMOND Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Ellie McKenzie 92 13 12 25 2 2 2 5 0 1 1 79
Monique Conti 73 7 18 25 2 1 1 3 0 0 0 88
Gabby Seymour 67 9 6 15 2 1 2 3 6 1 3 84
Sierra Grieves 62 7 11 18 0 0 1 4 0 1 0 76
Caitlin Greiser 59 13 0 13 3 1 2 0 0 2 4 85
Baia Pugh 56 6 7 13 1 0 1 6 0 0 0 77
Emelia Yassir 54 5 6 11 1 0 0 6 0 0 0 71
Montana Beruldsen 53 10 4 14 2 1 0 2 0 0 0 85
Fina Dethlefsen 45 3 5 8 4 1 1 4 0 0 0 83
Poppy Kelly 44 5 6 11 1 1 5 1 24 0 0 76
Maddie Shevlin 42 9 4 13 1 0 0 1 0 0 0 85
Dana East 42 2 13 15 0 0 2 4 0 0 0 66
Charli Wicksteed 37 6 5 11 1 1 0 1 0 0 1 69
Georgia Stubs 37 5 6 11 2 0 0 1 0 0 0 91
Beth Lynch 36 5 6 11 0 0 1 3 0 0 0 66
Ally Dallaway 34 6 8 14 1 0 1 0 0 0 0 69
Isabel Bacon 29 4 4 8 0 1 0 2 0 0 0 56
Laura McClelland 23 5 6 11 0 1 2 0 1 0 0 91
Mackenzie Ford 22 2 2 4 1 0 1 3 0 0 0 61
Olivia Wolmarans 16 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 76
Aoibhin Cleary 16 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 68
07:12

AFLW pre-season highlights: Fremantle v Richmond

The Dockers and Tigers clash in 2026 AFLW pre-season

Adelaide v St Kilda

ADELAIDE Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Ebony Marinoff 160 32 7 39 6 2 2 9 0 0 0 88
Madison Newman 115 22 5 27 7 2 1 3 0 1 1 83
Sarah Goodwin 89 16 13 29 3 1 3 2 0 1 0 81
Chloe Bown 83 11 8 19 4 1 0 2 0 2 1 65
Grace Egan 78 7 10 17 4 2 0 5 0 0 3 78
Hannah Munyard 73 10 4 14 4 1 2 4 0 2 0 76
Teah Charlton 72 9 11 20 3 3 2 4 0 0 1 75
Jess Allan 68 6 5 11 3 1 0 2 22 0 0 76
Niamh Kelly 60 9 4 13 5 2 0 2 0 0 0 79
Kayleigh Cronin 59 3 8 11 2 2 0 2 6 2 0 76
Caitlin Gould 56 7 2 9 4 1 0 1 0 2 2 75
Christina Leuzzi 52 9 1 10 4 1 1 3 0 0 1 80
Keeley Kustermann 51 7 2 9 3 1 0 4 0 0 0 86
Juliet Kelly 45 4 3 7 3 0 2 6 0 0 0 60
Chelsea Biddell 34 5 2 7 2 1 0 2 0 0 0 82
Brooke Tonon 32 6 2 8 2 0 0 1 0 0 0 76
Kiera Mueller 25 4 1 5 1 0 0 2 0 0 0 69
Olivia Gorman 24 3 4 7 1 0 0 1 0 0 0 79
Amy Boyle-Carr 24 5 2 7 0 1 0 1 0 0 0 68
Ava Stewart 19 4 1 5 0 1 0 1 0 0 0 84
Eloise Jones 17 3 0 3 1 0 1 2 0 0 0 42
Alice Tentye 15 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 14
Alicia Blizard 10 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 10
ST KILDA Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Tyanna Smith 88 15 6 21 3 3 1 4 0 1 0 66
Serene Watson 87 18 8 26 4 0 1 2 0 0 0 96
Charlotte Baskaran 79 9 8 17 3 2 3 7 0 1 0 67
Jaimee Lambert 78 14 6 20 4 2 2 4 0 0 0 76
Ashleigh Richards 67 10 4 14 5 0 0 2 0 1 0 80
Georgia Patrikios 61 7 10 17 1 0 1 5 0 0 0 73
Carys D'Addario 47 7 4 11 0 2 0 4 0 0 0 56
Bianca Jakobsson 45 7 3 10 3 0 3 4 2 0 0 87
Ella Friend 45 8 4 12 4 0 0 0 1 0 0 75
Amber Clarke 43 8 1 9 3 0 0 2 0 0 0 77
Maya Louvel-Finn 41 7 4 11 3 1 2 2 0 0 0 69
Sophie Butterworth 40 2 5 7 0 0 0 6 0 0 0 88
Rene Caris 38 3 5 8 3 0 1 1 9 0 0 60
Alana Gee 37 4 6 10 3 0 0 1 0 0 0 63
Hannah Priest 35 1 6 7 0 1 3 7 0 0 0 86
Nicola Barr 31 6 3 9 2 1 0 0 0 0 0 62
Jesse Tawhiao-Wardlaw 28 3 5 8 1 0 1 1 4 0 1 90
Abby Hobson 26 2 3 5 1 0 1 2 0 1 0 82
Alice Burke 26 3 5 8 1 0 0 1 0 0 0 71
Emmelie Fiedler 24 0 3 3 0 1 1 2 12 0 0 40
J'Noemi Anderson 23 2 4 6 1 1 1 2 0 0 0 68
Saoirse Lally 10 2 3 5 0 0 2 1 0 0 0 55
07:12

AFLW pre-season highlights: Adelaide v St Kilda

The Crows and Saints clash in 2026 AFLW pre-season

Brisbane v Geelong

BRISBANE Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Isabel Dawes 101 17 12 29 5 2 1 3 0 0 0 84
Sophie Conway 80 11 6 17 3 3 1 6 0 0 2 74
Breanna Koenen 74 12 5 17 6 2 0 2 0 0 0 84
Dakota Davidson 67 9 0 9 6 1 0 2 1 2 0 67
Jennifer Dunne 55 7 8 15 3 0 0 2 1 0 0 82
Courtney Hodder 53 8 5 13 7 0 2 1 0 0 0 64
Charlotte Mullins 51 9 4 13 2 0 1 3 0 0 1 76
Tahlia Hickie 51 8 2 10 1 0 0 1 16 0 0 76
Natalie Grider 50 6 11 17 3 0 1 1 0 0 0 86
Lily Postlethwaite 48 10 3 13 2 0 1 2 0 0 1 82
Orla O'Dwyer 48 9 3 12 3 0 3 2 0 1 1 79
Alexandra Anderson 48 6 9 15 6 0 2 0 0 0 0 53
Catherine Svarc 46 5 5 10 0 2 0 3 0 1 1 65
Jade Ellenger 41 6 10 16 2 0 1 0 0 0 0 86
Neasa Dooley 39 4 3 7 3 0 0 3 0 0 0 77
Shanae Davison 37 5 5 10 4 0 0 0 0 0 0 33
Rania Crozier 36 4 3 7 3 2 0 0 0 1 1 34
Marlo Graham 34 6 7 13 1 1 2 1 0 0 0 54
Shannon Campbell 34 7 0 7 3 0 0 1 0 0 0 84
Ruby Svarc 33 4 3 7 0 2 1 1 0 2 0 63
Eleanor Hartill 24 2 1 3 1 0 0 0 7 1 0 47
Claudia Wright 21 3 4 7 0 0 0 1 0 0 0 43
Lily-Rose Williamson 19 3 3 6 2 0 2 1 0 0 0 73
Sophie Peters 6 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 34
GEELONG Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Mikayla Bowen 148 21 19 40 8 2 1 6 0 0 0 86
Nina Morrison 92 15 11 26 4 1 0 3 0 0 0 79
Aishling Moloney 70 10 8 18 6 0 2 1 0 1 2 82
Piper Dunlop 65 5 7 12 3 2 0 2 11 1 0 68
Amy McDonald 64 5 14 19 2 1 1 4 0 0 1 81
Rebecca Webster 59 15 6 21 0 1 1 1 0 0 0 86
Chantel Emonson 56 11 2 13 3 1 1 3 0 0 0 84
Bryde O'Rourke 52 3 10 13 2 1 2 4 0 1 0 83
Rachel Kearns 50 9 2 11 4 1 1 2 0 0 1 77
Zali Friswell 50 9 3 12 2 1 0 1 0 1 0 77
Kate Surman 48 5 8 13 0 3 0 2 0 1 0 75
Julia Crockett-Grills 48 4 4 8 2 2 0 2 0 2 0 83
Evie Cowcher 46 9 7 16 3 2 2 0 0 0 0 74
Claudia Gunjaca 36 6 7 13 3 0 3 1 0 0 0 94
Alexis Gregor 35 4 1 5 3 0 0 3 0 0 0 64
Emma Murray 33 5 3 8 2 0 0 0 0 1 0 69
Nicola Stevens 28 3 4 7 1 0 0 2 0 0 0 81
Jacqueline Parry 23 3 1 4 1 0 0 2 0 0 1 88
Emma Kilpatrick 23 6 0 6 0 0 1 2 0 0 0 58
Sienna Tallariti 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 80
Caitlin Tipping 7 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0 31
07:12

AFLW pre-season highlights: Brisbane v Geelong

The Lions and Cats clash in 2026 AFLW pre-season

Greater Western Sydney v Western Bulldogs

GREATER WESTERN SYDNEY Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Alyce Parker 91 12 10 22 3 0 0 5 0 1 0 69
Rebecca Beeson 68 10 10 20 1 1 2 5 0 0 0 75
Brodee Mowbray 59 8 3 11 4 0 1 5 0 0 0 58
Emily Pease 55 13 1 14 2 0 0 2 0 0 0 81
Kiera Yerbury 53 7 3 10 2 3 1 5 0 0 0 73
Maisy Evans 48 2 2 4 0 1 0 6 13 0 0 47
Yasmeen Janschek 43 5 2 7 4 0 1 1 5 1 0 52
Poppy Boltz 43 8 1 9 2 2 1 3 0 0 0 69
Sophia Gaukrodger 38 5 2 7 5 0 0 1 0 0 0 81
Cambridge McCormick 37 2 11 13 0 0 1 3 0 0 0 75
Jessica Doyle 37 4 2 6 3 0 2 3 0 1 0 72
Tilly Lucas-Rodd 34 4 3 7 1 1 0 3 0 0 0 73
Madison Brazendale 34 3 7 10 2 0 1 2 0 0 0 69
Sara Howley 32 4 5 9 3 0 1 1 0 0 0 61
Isabel Huntington 31 4 6 10 2 1 0 0 0 0 0 71
Taylah Levy 30 4 2 6 0 1 1 4 0 0 0 58
Grace Martin 29 5 3 8 0 0 0 2 0 0 0 70
Tarni Evans 28 5 1 6 1 1 1 2 0 0 2 82
Eleanor Brown 27 4 1 5 3 0 0 1 0 0 0 55
Mikayla Pauga 26 2 4 6 0 0 0 3 0 0 0 55
Caitlin Fletcher 26 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 79
Grace Kos 23 1 5 6 0 2 0 2 0 0 0 57
Georgia Clark 23 5 2 7 4 1 3 0 0 0 0 66
Fleur Davies 15 1 0 1 0 1 0 1 6 0 1 52

 

WESTERN BULLDOGS Score K H D M FF FA T HO G B ToG
Elaine Grigg 112 9 13 22 4 2 1 12 0 0 0 78
Ellie Blackburn 111 18 11 29 3 1 0 3 0 2 1 77
Isabelle Pritchard 106 14 13 27 2 1 1 7 0 1 0 83
Emma McDonald 83 9 7 16 8 1 2 3 1 1 4 100
Heidi Woodley 80 12 9 21 1 1 0 4 0 1 0 74
Alice Edmonds 67 4 8 12 5 0 0 1 14 1 0 72
Jess Fitzgerald 65 11 6 17 4 0 0 2 0 0 0 79
Mikala Cann 61 4 12 16 1 1 0 5 0 0 1 75
Sarah Poustie 59 7 9 16 2 1 1 4 0 0 0 53
Sarah Hartwig 49 6 2 8 0 1 0 3 0 2 2 92
Keeley Hardingham 49 3 5 8 0 1 1 4 10 1 0 83
Britney Gutknecht 46 11 5 16 3 0 2 0 0 0 0 69
Kaylee Kimber 45 6 6 12 3 1 1 2 0 0 0 89
Elle Bennetts 44 6 4 10 2 0 0 3 0 0 0 81
Elisabeth Georgostathis 43 4 9 13 1 0 2 4 0 0 0 55
Jasmyn Smith 38 4 8 12 2 0 0 1 0 0 0 87
Cleo Buttifant 38 7 3 10 3 1 1 1 0 0 0 71
Dominique Carruthers 33 3 6 9 1 1 0 2 0 0 0 51
Rylie Wilcox 27 4 10 14 1 1 3 0 0 0 0 79
Isabella Grant 26 5 2 7 2 1 0 0 0 0 0 84
Vaomua Laloifi 22 5 0 5 2 1 0 0 0 0 0 68

 

07:12

AFLW pre-season highlights: GWS GIANTS vs. Western Bulldogs

The GIANTS and Bulldogs clash in 2026 AFLW pre-season

Get expert advice from Free Kick during the pre-season in the Fantasy Hub. Follow AFL Fantasy on Twitter and Instagram and 'like' the Facebook page to join in the conversation.