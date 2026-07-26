Fantasy
AFLW Fantasy cheat sheet: Full scores from practice matches
Check out all the scores from the AFLW practice matches
Ash Riddell in action during North Melbourne's practice match against Essendon on July 25, 2026. Picture: AFL Photos
THE START of the AFLW Fantasy season is edging closer.
Coaches are beginning to build their teams ahead of the start of the campaign.
AFLW FANTASY Pick your team now
The season begins on August 9, and now all the stats from the practice matches are available below to help coaches make their final decisions.
Listen to the AFLW Fantasy Podcast with Free Kick at Apple Podcasts and Spotify. West Coast v Collingwood
WEST COAST
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Ella Roberts
104
11
22
33
3
2
1
3
0
1
1
83
Jaide Britton
95
14
12
26
3
2
0
3
0
1
0
83
Zoe Wakfer
90
13
9
22
8
1
0
2
0
0
0
75
Charlotte Thomas
89
10
11
21
4
1
0
6
0
0
0
79
Emma Swanson
77
8
14
22
1
1
1
6
0
0
0
68
Kellie-Maree Gibson
77
12
7
19
3
2
0
4
0
0
0
82
Abbygail Bushby
75
10
15
25
1
0
0
1
0
1
2
81
Charlotte Riggs
61
6
7
13
1
1
0
3
12
0
1
44
Jessica Rentsch
61
6
9
15
2
1
2
6
0
0
0
87
Ella Slocombe
60
7
9
16
0
0
0
5
0
0
1
76
Keeley Skepper
54
8
4
12
3
2
0
2
0
0
3
56
Elizabeth McGrath
48
1
5
6
2
0
0
2
21
0
0
56
Amy Franklin
45
5
6
11
0
0
0
3
0
1
0
77
Roxanne Roux
43
10
3
13
1
0
0
1
0
0
0
95
Natasha Entwistle
42
5
3
8
3
0
0
3
0
0
0
79
Georgie Cleaver
36
5
5
10
1
0
0
2
0
0
0
83
Jovie Skewes-Clinton
33
5
2
7
2
1
1
1
0
1
0
56
Sienna Gerardi
32
4
4
8
0
1
1
3
0
0
2
73
Lauren Wakfer
27
2
4
6
2
0
1
0
4
1
0
86
Ruby Sargent-Wilson
25
4
3
7
2
0
1
1
0
0
0
41
Sarah Lakay
23
3
2
5
2
0
0
1
0
0
0
52
Mia Russo
16
2
2
4
0
0
1
2
0
0
1
38
COLLINGWOOD
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Ruby Schleicher
103
18
4
22
5
0
1
4
0
2
1
87
Carly Remmos
92
12
5
17
3
2
2
10
1
0
0
72
Airlie Runnalls
89
16
5
21
3
1
1
6
0
0
0
89
Tarni White
76
16
5
21
3
1
0
2
0
0
0
97
Charlotte Brewer
74
8
12
20
2
2
2
6
0
0
0
100
Lucille Cronin
71
10
4
14
0
1
0
8
0
0
0
89
Sarah Rowe
70
9
8
17
1
0
0
6
0
0
0
100
Violet Patterson
65
9
3
12
5
0
1
5
0
0
0
90
Ariana Hetherington
61
7
3
10
3
0
0
5
5
0
0
66
Maisie Nankivell
58
6
9
15
3
0
1
4
0
0
0
92
Brianna Davey
57
10
5
15
1
0
2
5
0
0
0
44
Mischa Barwin
54
3
10
13
3
0
0
4
0
0
0
89
Eliza James
50
6
1
7
0
0
0
4
0
2
2
64
Ashley Centra
43
6
5
11
1
0
0
0
0
2
0
48
Jemma Rigoni
41
3
6
9
2
2
0
3
0
0
0
60
Mattea Breed
40
6
0
6
2
1
1
3
0
1
0
80
Imogen Barnett
40
2
5
7
0
0
2
3
12
1
0
52
Brittany Bonnici
39
3
5
8
0
0
0
5
0
0
0
28
Amber Schutte
16
3
3
6
1
0
2
1
0
0
0
51
Zara Neuwirth
13
1
3
4
0
0
0
1
0
0
0
91
Olivia Lewis
13
0
1
1
0
0
0
2
3
0
0
25
Imogen Trengove
8
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
39
Amy Smith
8
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
14
Josephine Bamford
7
1
1
2
0
0
0
0
2
0
0
35
Sydney v Hawthorn
SYDNEY
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Sofia Hurley
78
13
3
16
2
1
2
8
0
0
0
69
Ally Morphett
72
5
11
16
2
0
2
3
22
0
1
67
Taylor Smith
69
8
3
11
3
2
1
3
0
3
1
86
Ashleigh Van Loon
63
5
8
13
5
3
2
5
0
0
0
81
Sarah Grunden
58
8
4
12
2
2
0
3
0
1
0
77
Darcy Moloney
55
13
7
20
0
1
1
1
0
0
0
78
Lara Hausegger
54
8
6
14
4
1
1
2
0
0
0
69
Cynthia Hamilton
50
11
8
19
0
0
1
1
0
0
0
75
Lucy McEvoy
42
2
6
8
0
0
0
6
0
0
0
79
Holly Cooper
41
7
5
12
1
1
1
2
0
0
1
72
Maddie Quinn
39
6
1
7
2
1
0
1
1
1
1
65
Chloe Molloy
38
8
5
13
1
1
0
0
0
0
0
65
Brenna Tarrant
34
4
4
8
2
0
0
2
0
0
0
84
Sarah Steele-Park
33
4
6
10
1
1
1
2
0
0
0
77
Paris McCarthy
33
5
3
8
1
0
1
3
0
0
0
78
Caitlin Reid
29
2
3
5
1
0
0
2
6
0
0
55
Indiana Williams
23
5
1
6
2
0
0
0
0
0
0
73
Molly Thomas
23
4
1
5
1
1
1
2
0
0
0
61
Alexia Hamilton
21
4
2
6
1
0
2
2
0
0
0
69
Lucinda Watson
15
3
2
5
0
1
1
1
0
0
0
45
Grace Hill
15
0
3
3
0
0
1
3
0
0
0
62
Mary-Kate Lynch
13
1
1
2
0
0
0
2
0
0
0
43
Lucy Yates
10
1
3
4
1
1
1
0
0
0
0
37
Lila Micheletti
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
33
HAWTHORN
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Emily Bates
88
15
4
19
3
1
2
6
0
1
1
83
Eliza West
76
10
13
23
2
1
0
3
0
0
1
73
Kaitlyn Ashmore
74
10
6
16
2
1
1
4
0
2
0
68
Lucy Wales
70
10
6
16
4
0
2
3
10
0
0
77
Hayley McLaughlin
69
8
6
14
3
4
0
5
0
0
0
55
Jacqueline Dupuy
59
7
1
8
4
1
2
2
7
2
2
69
Aine McDonagh
55
8
6
14
1
0
0
1
0
2
0
72
Greta Bodey
47
7
2
9
2
1
0
2
0
1
1
59
Mikayla Williamson
46
9
5
14
1
1
1
2
0
0
0
74
Poppy Stockwell
44
6
3
9
6
1
1
1
0
0
0
62
Jenna Richardson
41
7
5
12
3
0
1
1
0
0
0
88
Keely Coyne
40
9
2
11
1
1
0
1
0
0
1
72
Laura Elliott
38
8
3
11
1
1
0
1
0
0
0
84
Jess Vukic
37
8
4
12
1
0
0
0
2
0
0
66
Mikaylah Antony
36
6
3
9
3
1
1
1
0
0
1
58
Casey Sherriff
34
7
3
10
1
0
0
1
0
0
0
73
Kayley Kavanagh
30
2
5
7
0
2
0
3
0
0
0
71
Hannah Looney
29
5
3
8
2
0
2
2
0
0
0
80
Annabelle Embelton
28
3
5
8
1
1
1
2
0
0
0
85
Lavinia Cox
26
2
2
4
1
0
1
4
0
0
0
80
Grace Baba
20
6
2
8
0
1
1
0
0
0
0
50
Niamh Martin
15
3
2
5
0
1
1
1
0
0
0
62
Bridie Hipwell
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Daisy Flockart
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
North Melbourne v Essendon
NORTH MELBOURNE
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Ash Riddell
124
19
14
33
4
0
1
6
0
1
0
74
Eilish Sheerin
87
12
15
27
1
1
1
5
0
0
0
70
Mia King
86
8
16
24
4
1
1
5
0
0
0
81
Vikki Wall
85
9
11
20
6
0
0
3
0
1
0
79
Ruby Tripodi
83
15
9
24
1
0
1
5
0
0
0
75
Alice O'Loughlin
81
8
9
17
4
1
2
5
0
2
0
66
Taylah Gatt
70
9
3
12
2
1
2
9
0
0
0
74
Libby Birch
63
10
6
16
4
1
0
2
0
0
0
70
Amy Gavin Mangan
61
11
6
17
2
1
1
3
0
0
0
72
Tess Craven
55
7
3
10
1
0
1
7
0
0
0
72
Kate Shierlaw
46
5
3
8
4
1
0
0
0
2
0
74
Tahlia Randall
46
5
2
7
2
0
1
1
1
3
1
56
Blaithin Bogue
46
11
1
12
2
0
1
0
0
1
2
82
Erika O'Shea
43
5
2
7
2
1
1
5
0
0
0
63
Emma King
34
3
3
6
1
0
0
1
12
0
0
66
Abby Favell
34
2
7
9
2
0
0
2
0
0
0
57
Claire Mahony
30
6
0
6
2
2
0
1
0
0
0
82
Jasmine Ferguson
27
4
0
4
2
1
0
2
0
0
0
78
Tessa Boyd
27
5
3
8
2
0
0
0
0
0
0
65
Eliza Shannon
26
2
10
12
1
0
1
0
0
0
0
70
Maddison Torpey
23
0
6
6
1
0
1
1
7
0
0
70
Kristie-Lee Weston-Turner
22
2
2
4
1
1
0
2
0
0
0
72
Shauna McElligott
9
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
31
Kim Rennie
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
ESSENDON
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Madison Prespakis
97
15
17
32
1
2
1
4
0
0
0
87
Georgia Nanscawen
94
15
16
31
1
2
0
3
0
0
0
86
Bonnie Toogood
80
11
7
18
5
0
1
2
0
2
1
82
Stephanie Wales
76
3
14
17
0
1
0
5
18
0
0
72
Amy Gaylor
70
7
11
18
1
0
0
6
0
0
0
83
Matilda Dyke
53
8
6
14
0
1
0
4
0
0
0
100
Mia Busch
52
7
8
15
1
1
2
4
0
0
1
89
Stephanie Cain
51
8
6
14
1
2
1
3
0
0
1
63
Nalu Brothwell
51
5
8
13
2
0
0
2
0
1
0
79
Chloe Adams
51
6
10
16
1
1
1
3
0
0
0
90
Maggie MacLachlan
50
8
3
11
1
1
0
4
0
0
0
45
Sophie Alexander
45
7
3
10
2
0
0
3
0
0
0
81
Holly Ridewood
42
5
5
10
2
1
2
4
0
0
0
78
Alexandra Morcom
40
7
4
11
2
1
0
1
0
0
0
89
Emily Gough
36
2
6
8
2
0
0
3
0
0
0
80
Zoe Prowse
22
4
5
9
0
0
0
0
0
0
0
70
Courtney Murphy
22
1
4
5
0
0
0
1
7
0
0
51
Sophie Strong
20
3
3
6
1
1
1
1
0
0
0
53
Georgia Clarke
19
0
6
6
1
0
0
1
0
0
0
42
Grace Belloni
16
2
4
6
0
0
1
1
0
0
1
50
Emma Dineen
12
3
2
5
0
1
1
0
0
0
1
56
Taya Chambers
11
0
1
1
0
0
1
3
0
0
0
74
Port Adelaide v Melbourne
PORT ADELAIDE
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Matilda Scholz
129
19
5
24
6
2
1
1
35
1
0
79
Ashleigh Woodland
126
18
9
27
6
2
1
9
0
0
1
78
Abbey Dowrick
105
14
4
18
7
1
2
8
1
1
0
70
Lauren Young
87
15
3
18
9
0
1
3
0
0
0
78
Ella Heads
85
17
8
25
5
1
2
2
0
0
0
86
Indy Tahau
74
14
4
18
6
0
1
1
2
0
3
87
Gemma Houghton
73
7
3
10
6
0
1
3
0
3
1
91
Kirsty Lamb
61
8
6
14
2
0
3
7
0
0
0
76
Justine Mules-Robinson
55
6
4
10
4
1
1
3
0
1
1
83
Shineah Goody
54
13
1
14
2
2
1
2
0
0
0
57
Sophie Eaton
50
7
4
11
5
0
2
3
0
0
0
80
Piper Window
49
7
4
11
2
1
1
4
0
0
0
73
Jasmine Sowden
47
6
2
8
3
0
0
4
0
0
0
63
Katelyn Pope
44
5
9
14
2
0
1
2
0
0
0
75
Maria Moloney
44
6
7
13
1
0
1
3
0
0
0
76
Olivia Crane
39
6
0
6
3
0
0
3
0
0
0
78
Cheyenne Hammond
36
5
3
8
1
0
0
3
0
0
0
84
Teagan Germech
36
6
6
12
4
0
2
0
0
0
0
89
Amelie Borg
30
5
2
7
2
1
0
1
0
0
0
95
Ebony O'Dea
21
4
1
5
2
0
1
1
0
0
0
67
Grace Parsons
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
34
MELBOURNE
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Kate Hore
121
19
13
32
8
1
0
3
0
0
1
90
Tyla Hanks
121
18
15
33
6
2
0
4
0
0
1
82
Paxy Paxman
106
17
7
24
7
2
0
3
0
1
0
92
Olivia Purcell
101
14
13
27
2
2
1
7
0
0
0
85
Mia Austin
96
7
3
10
3
2
0
11
7
1
1
80
Megan Fitzsimon
90
16
2
18
1
1
0
7
0
1
0
91
Tahlia Gillard
77
16
2
18
7
0
0
1
0
0
0
93
Molly O'Hehir
76
15
7
22
5
2
0
0
0
0
0
70
Alyssa Bannan
74
13
5
18
0
3
0
4
0
1
0
89
Shelley Heath
73
7
6
13
3
1
2
9
0
0
0
77
Maggie Mahony
68
10
7
17
1
1
1
4
0
1
1
91
Jordyn Allen
51
9
8
17
1
0
0
1
0
0
1
90
Jacinta Hose
50
4
8
12
1
1
1
3
9
0
0
76
Lauren Clifton
43
6
3
9
3
2
0
2
0
0
0
89
Sarah Lampard
41
6
5
11
3
0
0
1
0
0
0
91
Acacia Sutton
39
5
3
8
4
0
0
0
0
1
0
62
Alice Robinson
38
3
5
8
1
0
0
4
0
0
0
76
Alyssia Pisano
25
5
3
8
2
0
2
1
0
0
0
84
Georgia Gall
22
3
2
5
1
2
1
0
1
1
0
20
Jorja Livingstone
16
3
0
3
2
0
1
1
0
0
0
25
Amelia Dethridge
3
1
1
2
0
0
2
1
0
0
0
48
Gold Coast v Carlton
GOLD COAST
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Havana Harris
105
11
15
26
9
2
0
3
0
0
1
89
Anne Hatchard
96
14
6
20
5
2
0
6
0
0
1
87
Lily Mithen
87
15
9
24
8
0
0
0
0
0
0
68
Georja Davies
86
10
6
16
7
1
1
6
1
0
0
85
Lily Quigley
82
10
7
17
5
2
0
2
0
2
1
71
Clara Fitzpatrick
78
14
3
17
10
0
0
0
0
0
0
85
Mia Salisbury
67
9
6
15
2
2
0
5
0
0
0
67
Niamh McLaughlin
65
11
12
23
2
1
1
1
0
0
0
79
Sunny Lappin
62
8
10
18
3
1
0
2
0
0
0
69
Lucy Single
61
6
9
15
1
1
1
6
0
0
0
64
Paige Price
49
4
8
12
1
1
1
3
8
0
0
66
Alannah Welsh
46
10
2
12
5
2
3
1
0
0
0
92
Charlotte Wilson
45
8
1
9
5
0
0
1
0
0
0
65
Meara Girvan
44
7
8
15
3
0
2
1
0
0
0
67
Annabel Kievit
42
7
3
10
2
1
0
2
0
0
0
87
Mikayla Nurse
41
4
9
13
3
1
1
1
0
0
0
66
Tara Harrington
28
4
2
6
2
0
1
2
0
0
1
67
Daisy D'Arcy
26
3
3
6
2
0
1
2
0
0
0
41
Ellie Veerhuis
25
4
2
6
2
0
1
0
0
1
0
25
Dekota Baron
20
4
0
4
1
0
1
2
0
0
0
82
Rhianna Ingram
19
1
3
4
0
1
1
3
0
0
0
44
Ava Usher
16
4
0
4
1
1
3
2
0
0
1
70
Heidi Talbot
12
2
5
7
0
1
3
1
0
0
0
64
CARLTON
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Mimi Hill
87
12
13
25
5
1
3
3
0
1
0
81
Harriet Cordner
78
15
4
19
9
1
1
0
0
0
0
94
Abbie McKay
75
9
13
22
4
1
1
3
0
0
0
69
Poppy Scholz
71
10
6
16
4
1
0
1
0
2
0
81
Dayna Finn
69
14
0
14
5
3
1
3
0
0
0
82
Lily Goss
61
8
5
13
2
4
1
5
0
0
0
65
Keeley Sherar
57
10
5
15
1
0
2
5
0
0
0
79
Siofra O'Connell
57
5
5
10
2
2
0
6
0
0
0
63
Erone Fitzpatrick
56
8
6
14
2
0
0
2
0
1
0
66
Brooke Vickers
50
9
5
14
2
2
1
2
0
0
0
70
Claudia Whitfort
49
7
5
12
1
1
0
2
0
1
0
47
Jessica Good
45
7
4
11
2
2
1
0
11
0
0
62
Sophie McKay
43
5
4
9
1
0
1
5
0
0
0
72
Lauren Bella
43
2
2
4
0
1
0
4
15
0
1
67
Ciara Fitzgerald
41
8
2
10
4
0
1
1
0
0
0
84
Madeline Hendrie
39
2
6
8
3
0
0
3
0
0
0
100
Lily Baxter
37
7
1
8
3
0
1
2
0
0
0
74
Tara Bohanna
36
3
5
8
2
0
0
2
2
0
1
64
Darcy Vescio
34
5
2
7
2
0
1
3
0
0
0
63
Gabriella Pound
31
5
4
9
1
0
1
2
0
0
0
38
Aisling Reidy
21
2
3
5
0
1
0
2
0
0
0
53
Lou-Lou Field
11
1
2
3
0
0
0
1
0
0
0
25
Brooke Boileau
10
3
1
4
0
1
2
1
0
0
0
25
Lila Keck
7
3
2
5
0
0
2
0
0
0
0
74
Fremantle v Richmond
FREMANTLE
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Gabrielle Newton
101
8
14
22
7
0
0
7
0
0
0
84
Mim Strom
82
8
9
17
5
1
2
4
7
1
1
75
Bella Smith
78
12
3
15
4
4
0
2
6
1
0
78
Sarah Verrier
71
8
8
16
6
1
0
3
0
0
0
73
Megan Kauffman
69
8
6
14
2
3
0
6
0
0
0
77
Mia Anderson
69
11
5
16
6
2
1
2
0
0
1
76
Ashleigh Brazill
60
7
9
16
5
1
1
2
0
0
0
78
Jessica Low
59
3
9
12
0
0
0
8
0
0
0
68
Lily Johnson
53
10
5
15
4
0
1
1
0
0
0
63
Matilda Banfield
51
6
2
8
2
1
0
4
0
1
0
81
Angelique Stannett
50
8
9
17
1
0
1
2
0
0
0
70
Indiana West
42
3
5
8
0
2
1
6
0
0
0
71
Laura Pugh
41
9
4
13
2
0
0
0
0
0
0
75
Tunisha Kikoak
41
5
4
9
3
1
1
2
2
0
1
61
Aoife Healy
41
8
4
12
4
0
1
0
0
0
0
72
Gabby O'Sullivan
39
6
6
12
1
1
0
1
0
0
1
71
Orlagh Lally
39
7
2
9
0
1
0
3
0
0
1
73
Indi Strom
38
4
6
10
2
0
0
2
0
0
0
57
Madeleine Scanlon
38
6
5
11
3
0
1
1
0
0
0
43
Evie Parker
36
3
3
6
1
2
0
4
0
0
0
32
Noa McNaughton
30
3
3
6
0
1
0
2
0
1
0
81
Monique Bessen
30
2
4
6
1
1
0
3
0
0
0
68
Charli Hazelhurst
21
5
1
6
2
0
2
1
0
0
0
73
RICHMOND
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Ellie McKenzie
92
13
12
25
2
2
2
5
0
1
1
79
Monique Conti
73
7
18
25
2
1
1
3
0
0
0
88
Gabby Seymour
67
9
6
15
2
1
2
3
6
1
3
84
Sierra Grieves
62
7
11
18
0
0
1
4
0
1
0
76
Caitlin Greiser
59
13
0
13
3
1
2
0
0
2
4
85
Baia Pugh
56
6
7
13
1
0
1
6
0
0
0
77
Emelia Yassir
54
5
6
11
1
0
0
6
0
0
0
71
Montana Beruldsen
53
10
4
14
2
1
0
2
0
0
0
85
Fina Dethlefsen
45
3
5
8
4
1
1
4
0
0
0
83
Poppy Kelly
44
5
6
11
1
1
5
1
24
0
0
76
Maddie Shevlin
42
9
4
13
1
0
0
1
0
0
0
85
Dana East
42
2
13
15
0
0
2
4
0
0
0
66
Charli Wicksteed
37
6
5
11
1
1
0
1
0
0
1
69
Georgia Stubs
37
5
6
11
2
0
0
1
0
0
0
91
Beth Lynch
36
5
6
11
0
0
1
3
0
0
0
66
Ally Dallaway
34
6
8
14
1
0
1
0
0
0
0
69
Isabel Bacon
29
4
4
8
0
1
0
2
0
0
0
56
Laura McClelland
23
5
6
11
0
1
2
0
1
0
0
91
Mackenzie Ford
22
2
2
4
1
0
1
3
0
0
0
61
Olivia Wolmarans
16
1
3
4
1
0
0
1
0
0
0
76
Aoibhin Cleary
16
3
0
3
0
1
0
0
0
1
0
68
Adelaide v St Kilda
ADELAIDE
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Ebony Marinoff
160
32
7
39
6
2
2
9
0
0
0
88
Madison Newman
115
22
5
27
7
2
1
3
0
1
1
83
Sarah Goodwin
89
16
13
29
3
1
3
2
0
1
0
81
Chloe Bown
83
11
8
19
4
1
0
2
0
2
1
65
Grace Egan
78
7
10
17
4
2
0
5
0
0
3
78
Hannah Munyard
73
10
4
14
4
1
2
4
0
2
0
76
Teah Charlton
72
9
11
20
3
3
2
4
0
0
1
75
Jess Allan
68
6
5
11
3
1
0
2
22
0
0
76
Niamh Kelly
60
9
4
13
5
2
0
2
0
0
0
79
Kayleigh Cronin
59
3
8
11
2
2
0
2
6
2
0
76
Caitlin Gould
56
7
2
9
4
1
0
1
0
2
2
75
Christina Leuzzi
52
9
1
10
4
1
1
3
0
0
1
80
Keeley Kustermann
51
7
2
9
3
1
0
4
0
0
0
86
Juliet Kelly
45
4
3
7
3
0
2
6
0
0
0
60
Chelsea Biddell
34
5
2
7
2
1
0
2
0
0
0
82
Brooke Tonon
32
6
2
8
2
0
0
1
0
0
0
76
Kiera Mueller
25
4
1
5
1
0
0
2
0
0
0
69
Olivia Gorman
24
3
4
7
1
0
0
1
0
0
0
79
Amy Boyle-Carr
24
5
2
7
0
1
0
1
0
0
0
68
Ava Stewart
19
4
1
5
0
1
0
1
0
0
0
84
Eloise Jones
17
3
0
3
1
0
1
2
0
0
0
42
Alice Tentye
15
2
1
3
1
0
0
1
0
0
0
14
Alicia Blizard
10
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
10
ST KILDA
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Tyanna Smith
88
15
6
21
3
3
1
4
0
1
0
66
Serene Watson
87
18
8
26
4
0
1
2
0
0
0
96
Charlotte Baskaran
79
9
8
17
3
2
3
7
0
1
0
67
Jaimee Lambert
78
14
6
20
4
2
2
4
0
0
0
76
Ashleigh Richards
67
10
4
14
5
0
0
2
0
1
0
80
Georgia Patrikios
61
7
10
17
1
0
1
5
0
0
0
73
Carys D'Addario
47
7
4
11
0
2
0
4
0
0
0
56
Bianca Jakobsson
45
7
3
10
3
0
3
4
2
0
0
87
Ella Friend
45
8
4
12
4
0
0
0
1
0
0
75
Amber Clarke
43
8
1
9
3
0
0
2
0
0
0
77
Maya Louvel-Finn
41
7
4
11
3
1
2
2
0
0
0
69
Sophie Butterworth
40
2
5
7
0
0
0
6
0
0
0
88
Rene Caris
38
3
5
8
3
0
1
1
9
0
0
60
Alana Gee
37
4
6
10
3
0
0
1
0
0
0
63
Hannah Priest
35
1
6
7
0
1
3
7
0
0
0
86
Nicola Barr
31
6
3
9
2
1
0
0
0
0
0
62
Jesse Tawhiao-Wardlaw
28
3
5
8
1
0
1
1
4
0
1
90
Abby Hobson
26
2
3
5
1
0
1
2
0
1
0
82
Alice Burke
26
3
5
8
1
0
0
1
0
0
0
71
Emmelie Fiedler
24
0
3
3
0
1
1
2
12
0
0
40
J'Noemi Anderson
23
2
4
6
1
1
1
2
0
0
0
68
Saoirse Lally
10
2
3
5
0
0
2
1
0
0
0
55
Brisbane v Geelong
BRISBANE
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Isabel Dawes
101
17
12
29
5
2
1
3
0
0
0
84
Sophie Conway
80
11
6
17
3
3
1
6
0
0
2
74
Breanna Koenen
74
12
5
17
6
2
0
2
0
0
0
84
Dakota Davidson
67
9
0
9
6
1
0
2
1
2
0
67
Jennifer Dunne
55
7
8
15
3
0
0
2
1
0
0
82
Courtney Hodder
53
8
5
13
7
0
2
1
0
0
0
64
Charlotte Mullins
51
9
4
13
2
0
1
3
0
0
1
76
Tahlia Hickie
51
8
2
10
1
0
0
1
16
0
0
76
Natalie Grider
50
6
11
17
3
0
1
1
0
0
0
86
Lily Postlethwaite
48
10
3
13
2
0
1
2
0
0
1
82
Orla O'Dwyer
48
9
3
12
3
0
3
2
0
1
1
79
Alexandra Anderson
48
6
9
15
6
0
2
0
0
0
0
53
Catherine Svarc
46
5
5
10
0
2
0
3
0
1
1
65
Jade Ellenger
41
6
10
16
2
0
1
0
0
0
0
86
Neasa Dooley
39
4
3
7
3
0
0
3
0
0
0
77
Shanae Davison
37
5
5
10
4
0
0
0
0
0
0
33
Rania Crozier
36
4
3
7
3
2
0
0
0
1
1
34
Marlo Graham
34
6
7
13
1
1
2
1
0
0
0
54
Shannon Campbell
34
7
0
7
3
0
0
1
0
0
0
84
Ruby Svarc
33
4
3
7
0
2
1
1
0
2
0
63
Eleanor Hartill
24
2
1
3
1
0
0
0
7
1
0
47
Claudia Wright
21
3
4
7
0
0
0
1
0
0
0
43
Lily-Rose Williamson
19
3
3
6
2
0
2
1
0
0
0
73
Sophie Peters
6
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
34
GEELONG
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Mikayla Bowen
148
21
19
40
8
2
1
6
0
0
0
86
Nina Morrison
92
15
11
26
4
1
0
3
0
0
0
79
Aishling Moloney
70
10
8
18
6
0
2
1
0
1
2
82
Piper Dunlop
65
5
7
12
3
2
0
2
11
1
0
68
Amy McDonald
64
5
14
19
2
1
1
4
0
0
1
81
Rebecca Webster
59
15
6
21
0
1
1
1
0
0
0
86
Chantel Emonson
56
11
2
13
3
1
1
3
0
0
0
84
Bryde O'Rourke
52
3
10
13
2
1
2
4
0
1
0
83
Rachel Kearns
50
9
2
11
4
1
1
2
0
0
1
77
Zali Friswell
50
9
3
12
2
1
0
1
0
1
0
77
Kate Surman
48
5
8
13
0
3
0
2
0
1
0
75
Julia Crockett-Grills
48
4
4
8
2
2
0
2
0
2
0
83
Evie Cowcher
46
9
7
16
3
2
2
0
0
0
0
74
Claudia Gunjaca
36
6
7
13
3
0
3
1
0
0
0
94
Alexis Gregor
35
4
1
5
3
0
0
3
0
0
0
64
Emma Murray
33
5
3
8
2
0
0
0
0
1
0
69
Nicola Stevens
28
3
4
7
1
0
0
2
0
0
0
81
Jacqueline Parry
23
3
1
4
1
0
0
2
0
0
1
88
Emma Kilpatrick
23
6
0
6
0
0
1
2
0
0
0
58
Sienna Tallariti
12
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
80
Caitlin Tipping
7
0
2
2
0
0
1
1
2
0
0
31
Greater Western Sydney v Western Bulldogs
GREATER WESTERN SYDNEY
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Alyce Parker
91
12
10
22
3
0
0
5
0
1
0
69
Rebecca Beeson
68
10
10
20
1
1
2
5
0
0
0
75
Brodee Mowbray
59
8
3
11
4
0
1
5
0
0
0
58
Emily Pease
55
13
1
14
2
0
0
2
0
0
0
81
Kiera Yerbury
53
7
3
10
2
3
1
5
0
0
0
73
Maisy Evans
48
2
2
4
0
1
0
6
13
0
0
47
Yasmeen Janschek
43
5
2
7
4
0
1
1
5
1
0
52
Poppy Boltz
43
8
1
9
2
2
1
3
0
0
0
69
Sophia Gaukrodger
38
5
2
7
5
0
0
1
0
0
0
81
Cambridge McCormick
37
2
11
13
0
0
1
3
0
0
0
75
Jessica Doyle
37
4
2
6
3
0
2
3
0
1
0
72
Tilly Lucas-Rodd
34
4
3
7
1
1
0
3
0
0
0
73
Madison Brazendale
34
3
7
10
2
0
1
2
0
0
0
69
Sara Howley
32
4
5
9
3
0
1
1
0
0
0
61
Isabel Huntington
31
4
6
10
2
1
0
0
0
0
0
71
Taylah Levy
30
4
2
6
0
1
1
4
0
0
0
58
Grace Martin
29
5
3
8
0
0
0
2
0
0
0
70
Tarni Evans
28
5
1
6
1
1
1
2
0
0
2
82
Eleanor Brown
27
4
1
5
3
0
0
1
0
0
0
55
Mikayla Pauga
26
2
4
6
0
0
0
3
0
0
0
55
Caitlin Fletcher
26
4
4
8
2
0
0
0
0
0
0
79
Grace Kos
23
1
5
6
0
2
0
2
0
0
0
57
Georgia Clark
23
5
2
7
4
1
3
0
0
0
0
66
Fleur Davies
15
1
0
1
0
1
0
1
6
0
1
52
WESTERN BULLDOGS
Score
K
H
D
M
FF
FA
T
HO
G
B
ToG
Elaine Grigg
112
9
13
22
4
2
1
12
0
0
0
78
Ellie Blackburn
111
18
11
29
3
1
0
3
0
2
1
77
Isabelle Pritchard
106
14
13
27
2
1
1
7
0
1
0
83
Emma McDonald
83
9
7
16
8
1
2
3
1
1
4
100
Heidi Woodley
80
12
9
21
1
1
0
4
0
1
0
74
Alice Edmonds
67
4
8
12
5
0
0
1
14
1
0
72
Jess Fitzgerald
65
11
6
17
4
0
0
2
0
0
0
79
Mikala Cann
61
4
12
16
1
1
0
5
0
0
1
75
Sarah Poustie
59
7
9
16
2
1
1
4
0
0
0
53
Sarah Hartwig
49
6
2
8
0
1
0
3
0
2
2
92
Keeley Hardingham
49
3
5
8
0
1
1
4
10
1
0
83
Britney Gutknecht
46
11
5
16
3
0
2
0
0
0
0
69
Kaylee Kimber
45
6
6
12
3
1
1
2
0
0
0
89
Elle Bennetts
44
6
4
10
2
0
0
3
0
0
0
81
Elisabeth Georgostathis
43
4
9
13
1
0
2
4
0
0
0
55
Jasmyn Smith
38
4
8
12
2
0
0
1
0
0
0
87
Cleo Buttifant
38
7
3
10
3
1
1
1
0
0
0
71
Dominique Carruthers
33
3
6
9
1
1
0
2
0
0
0
51
Rylie Wilcox
27
4
10
14
1
1
3
0
0
0
0
79
Isabella Grant
26
5
2
7
2
1
0
0
0
0
0
84
Vaomua Laloifi
22
5
0
5
2
1
0
0
0
0
0
68
Get expert advice from Free Kick during the pre-season in the Fantasy Hub. Follow AFL Fantasy on Twitter and Instagram and 'like' the Facebook page to join in the conversation.